Oana Radu i-a pus pe jar pe producători: „Le-a dat țeapă fix înainte de filmări!”. Scandalul care a zguduit emisiunea de la Antena 1

CANCAN a aflat în exclusivitate despre un scandal care a zguduit culisele emisiunii ”Te cunosc de undeva!” și a pus pe jar producătorii. Una dintre artistele momentului, aflată în plină ascensiune, le-a lăsat un gust amar celor care mizau pe ea, făcând o mișcare surprinzătoare chiar înainte de startul filmărilor.

Se pare că producătorii își frecau mâinile de bucurie când au crezut că au găsit candidata perfectă: versatilă, cu o voce puternică și, mai ales, cu priză mare la public. Este vorba despre Oana Radu, a cărei prezență promitea momente incendiare, iar echipa deja o vedea făcând spectacol pe scenă cu fiecare ediție.

Dar, ce să vezi? Cu doar câteva zile înainte de începerea filmărilor, artista a dat înapoi! Deși bătuse palma cu producătorii, a venit cu o veste-șoc: nu a mai putut participa, motivând că are alte priorități, susțin sursele CANCAN. Se pare că artista a pus niște condiții care nu s-au potrivit cu programul emisiunii, acesta fiind probabil și motivul pentru care a zis „pas” fără prea multe explicații.

„Cu doar un weekend înainte de începerea filmărilor, Oana Radu i-a lăsat baltă pe producătorii ”Te cunosc de undeva”, după ce bătuse palma cu ei. Ea a pus niște condiții care nu s-au potrivit cu programul emisiunii. Când i s-a spus că nu se poate face după cum vrea ea, ar fi renunțat fără prea multe explicații. În final, se pare că a ales să dea prioritate concertului de la Sala Palatului. Filmările au început în ianuarie, dar fără ea”, au declarat surse CANCAN.

Oana Radu: ”Am încercat din tot sufletul meu să mă abțin”

Între timp, se pare că Oana Radu și-a investat tot timpul în primul ei concert susținut la Sala Palatului, care a fost sold out!

În timpul spectacolului, Oana Radu a avut alături mai mulți invitați speciali, printre care și cunoscutul cântăreț de manele, Sorinel Copilul de Aur. Momentul lor artistic, în care au interpretat împreună melodia „Cine e inima mea”, a stârnit numeroase reacții pe internet, mai ales după ce artista a postat secvența pe contul său de Instagram. În fața valului de comentarii răutăcioase, Oana nu a rămas indiferentă și a simțit nevoia să ofere o replică clară.

„Am încercat din tot sufletul meu să mă abțin, dar nu am nicio șansă, când văd cât de mulți oameni, care n-au ce căuta pe Internet, se află pe TikTok. Unii dintre voi sunteți sub orice critică. (…) Am postat un videoclip cu Copilul de Aur, care este, pentru mine, un artist și sunt fana lui. Băi, când cineva spune că te-a uimit, înseamnă că l-ai lăsat cu gura căscată. (…) Nu am zis ceva rău, trebuie să căutați în Dex să vedeți ce înseamnă”, a declarat Oana Radu, pe TikTok.

