Oana Roman, în vacanță cu Marius Elisei și fiica lor. Cum s-a pozat vedeta la malul mării

Oana Roman se află în vacanță cu Marius Elisei și fiica lor. Au mers să se relaxeze la mare, acolo unde s-au întâlnit cu unii dintre prietenii lor apropiați.

Oana Roman a reușit să impresioneze pe toată lumea după ce a slăbit spectaculos. Vedeta a adoptat un stil de viață sănătos și a făcut diverse tratamente corporale, iar rezultatele n-au întârziat să apară. Unii internauți au crezut că fiica lui Petre Roman ar fi apelat la ajutorul medicilor pentru operația de micșorare a stomacului. (CITEȘTE ȘI: OANA ROMAN, FOTOGRAFIATĂ AȘA CUM NU A FOST VĂZUTĂ NICIODATĂ. IMAGINEA, PUBLICATĂ PE INSTAGRAM DE VICA BLOCHINA. FOTO)

Oana Roman a infirmat, însă, orice zvon. De o săptămână, vedeta se află pe litoralul românesc și s-a fotografiat, recent, într-o rochie care i-a dezvăluit bustul generos și picioarele. Fanii n-au contenit cu laudele și au apreciat ambiția Oanei de a slăbi.

”Se spune că cele mai frumoase vacanțe sunt cele neplanificate în detaliu. Și vacanța pe care tocmai am avut-o a fost una complet neplanificată. Venisem la mare pentru două zile și pentru că niște prieteni de-ai noștri foarte buni erau aici, am decis să mai rămânem cu ei și din două zile… iată că am stat o săptămână. Abia mâine plecăm acasă și asta e mișto, că atunci când ai oameni dragi în jurul tău reușești să ai o vacanță spectaculoasă. Oricum… aceasta este cea mai mișto vară pe care am avut-o în ultimii ani”, a spus Oana Roman p Instagram.

Oana Roman, pregătită pentru o intervenție

Oana Roman le-a spus urmăritorilor ei de pe rețelele de socializare că în toamna acestui an își va îndeplini una dintre dorințele mari. Partenera de viață a lui Marius Elisei mărturisește că va face abdominoplastie, o intervenție care presupune îndepărtarea excesului de piele, dar și de grăsime de la nivelul abdomenului inferior.

“Complexată n-am fost niciodată, am o singură problemă pe care vreau să mi-o rezolv, iar pentru asta o să fac în toamnă o abdominoplastie. În rest, eu complexe n-am avut”, a spus Oana Roman pe rețelele de socializare.