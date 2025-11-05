Oana Roman, vizată de Poliție! Acuzații serioase la adresa vedetei

Probleme pentru Oana Roman! Fiica fostului premier al României s-a trezit cu Poliția la ușă. Oamenii legii au primit o sesizare în legătură cu vedeta și au fost nevoiți să verifice se s-a întâmplat. Află, în articol, toate detaliile!

Oana Roman este foarte activă în mediul online, acolo unde a adunat aproape 300.000 de urmăritori. Popularitatea sa a atras și hateri, nu doar fani. Vedeta a mărturisit că mai multe persoane și-au făcut un grup unde comentează tot ceea ce face ea. Mai mult decât atât, oamenii de acolo au mers și mai departe. Ceva suspect le-a atras atenția la fiica lui Petre Roman, așa că au decis să apeleze la Poliție.

De ce a fost vizată Oana Roman de Poliție

Oana Roman a povestit că un grup de persoane din mediul online a acuzat-o pe nedrept de montă ilegală, atunci când cățelușa ei, Luna, a fătat. În acest caz, polițiștii au promit o sesizare, așa că au fost nevoiți să meargă la ușa vedetei pentru a verifica situația.

„Da, m-am trezit cu poliția la ușă. Când Luna a făcut pui, există niște oameni cu probleme pe internet, care și-au făcut un grup al cărui scop este să mă înjure pe mine și pe alții, dar în principal pe mine. În acel moment, acolo au început să dezbată faptul că ei sunt siguri că eu am făcut o montă ilegală, aceasta fiind o infracțiune. Spuneau că eu nu am acte… și mi-au făcut o plângere la Poliție pentru montă ilegală. Din toată lumea care își bate joc de câini în țara aceasta, pe mine m-au găsit. M-am trezit cu Poliția la ușă, care a venit să verifice pedigree-ul și actele câinelui. Bineînțeles că s-au convins că nu era, evident, nicio problemă. Le-am spus și eu faptul că în zona în care eu locuiesc sunt foarte mulți oameni care țin câini în lanțuri, îi bat, îi abuzează, și am întrebat dacă m-au găsit tocmai pe mine. Aceștia mi-au spus că ei nu intervin decât dacă li se face sesizare. La mine s-a făcut o sesizare, bineînțeles că numele meu… sună bine, și ce și-au spus ei, să vină să verifice”, a declarat Oana Roman, potrivit Spynews.

Oana Roman a mărturisit că nu înțelege de a primit această sesizare, care s-a dovedit a fi nefondată. Nervoasă pe situație, fiica fostului prim-ministru al României a avut cuvinte grele de spus la adresa celor care au chemat polițiștii.

„Nu știu de ce, eu cred că sunt niște oameni profund nefericiți, care au probleme, frustrări, neîmpliniri, tristeți, oameni care nu știu cum să-și verse tristețea aceasta, și singura variantă pe care au găsit-o este să comenteze, să înjure, să jignească, să facă rău persoanelor publice”, a mai spus vedeta.

