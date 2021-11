Oana Zăvoranu, cadou de mii de euro pentru soţul său. Cum îl răsfaţă bruneta pe Alex Ashraf

Oana Zăvoranu trăieşte o frumoasă poveste de dragoste alături de bărbatul care i-a devenit soţ în urmă cu câţiva ani. Relaţia lor este una extrem de puternică, iar bruneta ştie cum să îşi surprindă partenerul ori de câte ori are ocazia cu cele mai scumpe cadouri. Recent, vedeta a investit sute de mii de euro pentru a-l face fericit pe Alex Ashraf.

Oana Zăvoranu este una dintre cele mai iubite şi apreciate vedete din România. Deşi este mereu în centrul atenţiei, bruneta nu s-a ascuns niciodată, iar atunci când a avut ceva de spus a făcut-o în stilul său caracteristic. „Querida” a fost implicată în ultimul an în mai multe scandaluri cu influenceri din România, ceea ce i-a adus şi păreri negative din partea oamenilor, însă acest lucru nu a oprit-o să îşi spună părerea.

Cum îl răsfaţă bruneta pe Alex Ashraf

Oana Zăvoranu și soțul ei, Alex Ashraf sunt extrem de fericiţi împreună. Vedeta își răsfață soțul cu cadouri spectaculoase ori de câte ori are ocazia, fără să ţină cont de evenimente importante.

Recent, bruneta a fost la o sesiune de shopping şi şi-a ahiziţionat o geantă, iar soțului ei o pereche de adidași.

”O poșetă pentru mine și o pereche de adidași pentru soț. Am dat bani pe ele, cu totul cred că 15.000 de RON. Mie îmi place când le desfac să zic ”Oare ce avemm noi aici?”. Nici nu știm. Cadou e în fiecare zi când poți să faci cadouri. Mi-am luat-o de la băieți (n.r. geanta)”, a declarat Oana Zăvoranu la Antena Stars.

Ce spunea Oana Zăvoranu despre divorţul de Alex Ashraf

În urmă cu câteva luni, în spaţiul public au apărut zvonuri potrivit cărora, Oana Zăvoranu şi soţul său sunt la un pas de divorţ. Astfel, bruneta a decis că este momentul să termine cu speculaţiile care au apărut în ceea ce priveşte povestea sa de dragoste. Vedeta a explicat pe pagina sa de Instagram faptul că relaţia cu partenerul său este una cât se poate de bună, iar zvonurile apărute sunt minciuni.

”Ma oboseste sincer sa fac aceasta precizare, dar pentru ca de mai bine de trei saptamani o parte a presei oligofrene nu mai conteneste cu FAKE NEWS-urile cu privire la ”despartirea si/sau divortul de sotul meu Alex”, am sa o fac 😤 VA ZIC O SINGURA DATA SI APOI O SA NINGA CU notificari daca nu incetati cu aceasta MINCIUNA ORDINARA, ca deja sunteti bolnavi🖕🖕🖕 NOI SUNTEM MAI BINE CA NICIODATA, ne ocupam de lucruri serioase, avem grija de clinica noastra care este COPILUL NOSTRU IUBIT ❤️🙏❤️ Suntem fericiti ca la sfarsitul fiecarei zile ne rezolvam treburile intr-o lume din ce in ce mai sifilitica si anormala, ne vedem de proiectele in derulare, care, multumim lui Dumnezeu, sunt destule si va vor bucura pe cei buni si normali la cap, ne traim din plin frumoasa noastra poveste de dragoste, nu avem timp de k….-uri si cretinitati si realizam cat de norocosi suntem ca avem impreuna o familie mica dar unita, putini oameni langa noi dar buni si loiali, o casnicie care nu se clatina deloc si un viitor impreuna care suna bine de tot 🙏”, a afirmat Oana Zăvoranu.

Sursă foto: Instagram