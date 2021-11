Oana Zăvoranu s-a angajat la Primăria Sectorului 5 București. Câți lei primește salariu

Oana Zăvoranu este în prezent antreprenor, dar și o apariție constantă pe canalul YouTube. În plus, deține o clinică medicală în Capitală, pe care împreună cu soțul ei, Alex Ashraf.

Recent, pe lângă activitățile sale, Oana Zăvoranu a anunțat pe rețelele de socialiazare că va fi consilier de imagine pentru Cristian Popescu Piedone. Vedeta a postat pe rețelele de socializare mai multe imagini în care apare alături de Piedone. Mai mult decât atât, Oana spune că nu dorește să fie remunerată pentru serviciile pe care i le oferă edilului.

”Cu zâmbetul pe buze și cu încredere în mine, eu nu sunt angajatul primăriei, eu nu sunt plătita, nu sunt remunerată, nu ajung la Oana Zăvoranu în buzunar bani publici. Pur și simplu consider că am lucruri de spus, de făcut, mă voi ocupa de partea de comunicare, de tot ce înseamnă mass-media, showbiz”, a spus Oana Zăvoranu la Xtra Night Show.

”Mi-am descoperit și calități de bun manager, bun gospodar, așa sunt eu în casa mea, în business-urile mele, mi le gospodăresc eu cu soțul meu, dar mai ales în primul rând cu mine”, a mai spus Oana Zăvoranu la Antena Stars.

Ce spune Cristian Popescu Piedone despre colaborarea cu Oana Zăvoranu

„Oana nu are o necesitate de bani. Are o experienţă vastă în domeniul TV. Îmi aduc aminte că în urmă cu mulți ani, când făcea o emisiune, am fost invitatul ei, ne cunoaştem de atunci. Am avut o relaţie foarte frumoasă de-a lungul timpului.”, a declarat Piedone, pentru Hotnews.ro.

