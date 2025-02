Oana Zăvoranu și Cove s-au iubit în SECRET! Motivul REAL pentru care Querida l-a agresat pe prezentatorul TV

Deși este cunoscută pentru relațiile sale amoroase, puțini știu că Oana Zăvoranu a fost într-o relație cu Cove. Bruneta și prezentatorul TV au trăit o poveste de iubire și au ținut totul secret. Relația ascunsă se petrecea pe vremea când cei doi erau colegi la TVR.

Povestea de iubire dintre Oana Zăvoranu și Cove a durat un an, iar cei doi au avut grijă ca totul să rămână secret la vremea respectivă. În urmă cu două decenii, Oana Zăvoranu și Cove își începeau relația ținută departe de ochii curioșilor.

Oana l-a iubit pe prezentator înainte să îl cunoască pe Pepe. Cei doi s-au întâlnit prima oară în timp ce lucrau la TVR, în urmă cu 20 de ani. Recent, după mult timp de la relația secretă, Oana Zăvoranu a făcut dezvăluiri neașteptate. Se pare că, relația celor doi a avansat repede și au decis să se mute împreună după o lună.

Mai mult, Oana a mărturisit că a suferit din cauza lui Cove, iar relația lor a fost una cu năbădăi. Vedeta a dezvăluit faptul că l-a ”bătut” pe prezentator și a plâns mult din cauza lui, mai ales atunci când a crezut că este înșelată.

„Cât m-a mai făcut ăsta pe mine să sufăr, nu ştie lumea. Ne-am certat cu năbădăi. Nu mai ştiu ce am făcut noi de fapt, dar am plâns mult. S-a bosumflat el de ceva şi ăsta e afurisit, că el e Fecioară. (…) Știi ce afurisit era ăsta?! Să ne ferească Dumnezeu.

Mai știi când am venit la tine la apartament și te-am bătut? Că eu credeam că ești cu una. Am vrut să-l bat. Când a scăpat și a fugit, păi a fugit, nene! (…) Relația noastră nu a fost deloc tocată. Au uitat-o ăștia. Noi am avut o relație foarte frumoasă, intensă, dar pe vremea aia nu era paparazzeala de acum.