Oferta care a devenit virală: o lună la munte cu masă și cazare gratuite

De: Anca Chihaie 24/03/2026 | 11:02
Un proiect de cercetare desfășurat în Italia atrage atenția printr-o propunere neobișnuită: voluntarii sunt invitați să petreacă aproape o lună la munte, într-un cadru controlat, în schimbul cazării și meselor gratuite, dar și a unei recompense financiare. Inițiativa face parte dintr-un studiu științific care analizează modul în care organismul uman reacționează și se adaptează la altitudini ridicate.

Pe parcursul studiului, cercetătorii vor urmări o gamă largă de parametri biologici. Printre aceștia se numără funcționarea sistemului nervos, sănătatea vasculară, calitatea somnului, modificările metabolice și nivelul de rezistență fizică. De asemenea, vor fi analizate schimbările în compoziția corporală, pentru a înțelege mai bine modul în care organismul gestionează resursele energetice în condiții diferite de cele obișnuite.

Ce criterii trebuie să îndeplinești pentru a participa

Programul se întinde pe o perioadă de aproximativ cinci săptămâni și este planificat să aibă loc între mijlocul lunii august și începutul lunii octombrie. Participanții vor trece prin mai multe etape, fiecare având rolul de a monitoriza diferite aspecte ale sănătății și adaptării fiziologice. În prima fază, voluntarii vor petrece o săptămână într-o zonă de altitudine joasă, unde vor fi supuși unor teste inițiale. Acestea includ evaluări generale ale stării de sănătate și măsurători de bază care vor servi drept punct de referință pentru restul studiului.

După această etapă preliminară, participanții vor fi mutați într-un refugiu montan situat la peste 2.300 de metri altitudine, unde vor rămâne timp de patru săptămâni consecutive. Această perioadă reprezintă nucleul cercetării, întrucât aici vor fi observate schimbările produse în organism în condiții de oxigen redus și presiune atmosferică diferită. La finalul șederii la munte, voluntarii vor reveni într-o zonă urbană pentru o serie de evaluări finale, menite să evidențieze efectele expunerii prelungite la altitudine.

Un aspect interesant al acestui program este flexibilitatea oferită participanților în afara activităților de cercetare. În timpul liber, aceștia pot desfășura activități personale precum munca de la distanță, studiul sau relaxarea în natură. Totuși, există anumite condiții care trebuie respectate: voluntarii trebuie să își mențină nivelul obișnuit de activitate fizică și să nu părăsească zona stabilită pentru desfășurarea studiului.

Participarea este condiționată de îndeplinirea unor criterii stricte. Sunt acceptate doar persoane cu vârste cuprinse între 18 și 40 de ani, care au o stare de sănătate bună și o greutate corporală considerată normală. Sunt excluși fumătorii, cei care practică sport de performanță sau activități fizice intense în mod regulat, precum și persoanele cu afecțiuni cronice sau probleme medicale precum hipertensiunea ori deficitul de fier. De asemenea, nu sunt eligibile persoanele care urmează diete speciale sau care au alergii alimentare, iar femeile însărcinate nu pot participa.

VEZI ȘI:  Româncă stabilită în Italia a câștigat lozul cel mare, iar apoi a fost dată dispărută

Iți recomandăm
Gest rar de onestitate, final amar. Ce a primit un bărbat după ce a returnat 23.000 €
Știri
Gest rar de onestitate, final amar. Ce a primit un bărbat după ce a returnat 23.000 €
Ajutor de 1.000 de lei pentru români. Primăria care plătește impozitele persoanelor cu handicap
Știri
Ajutor de 1.000 de lei pentru români. Primăria care plătește impozitele persoanelor cu handicap
Occidentalii își părăsesc țările în număr record. Urmările economice vor fi resimțite atât acasă, cât și în țările de destinație
Mediafax
Occidentalii își părăsesc țările în număr record. Urmările economice vor fi resimțite atât...
Câți lei a plătit Liviu pentru un plin, într-o benzinărie din Bihor
Gandul.ro
Câți lei a plătit Liviu pentru un plin, într-o benzinărie din Bihor
Simona Halep s-a săturat să fie bârfită după divorț şi a răbufnit: „Trăiesc din poveştile altora!”
Prosport.ro
Simona Halep s-a săturat să fie bârfită după divorț şi a răbufnit: „Trăiesc...
„Navele de asalt americane vor curăța tot”. Expert: Ultimatumul lui Trump, o fereastră strategică înainte de asaltul asupra Iranului
Adevarul
„Navele de asalt americane vor curăța tot”. Expert: Ultimatumul lui Trump, o fereastră...
Diplomația secretă din spatele schimbării de atitudine a lui Trump față de Iran. De ce și-a amânat președintele SUA utimatumul
Digi24
Diplomația secretă din spatele schimbării de atitudine a lui Trump față de Iran....
Buzoianu: Comisarii Gărzii de Mediu, obligați să folosească bodycam-uri
Mediafax
Buzoianu: Comisarii Gărzii de Mediu, obligați să folosească bodycam-uri
Parteneri
Imagini senzaționale cu Loredana Chivu! A slăbit spectaculos și și-a arătat formele perfecte
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Imagini senzaționale cu Loredana Chivu! A slăbit spectaculos și și-a arătat formele perfecte
FOTO. Mădălina Ghenea i-a zăpăcit cu apariția ei într-o rochie transparentă. Ce au văzut invitații
Prosport.ro
FOTO. Mădălina Ghenea i-a zăpăcit cu apariția ei într-o rochie transparentă. Ce au văzut invitații
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit...
A vizitat peste 80 de țări, dar nu recomandă două locuri de vacanță populare: „Acea excursie a fost atât de diferită”
Click.ro
A vizitat peste 80 de țări, dar nu recomandă două locuri de vacanță populare: „Acea...
Diplomația secretă din spatele schimbării de atitudine a lui Trump față de Iran. De ce și-a amânat președintele SUA utimatumul
Digi 24
Diplomația secretă din spatele schimbării de atitudine a lui Trump față de Iran. De ce...
Cum va arăta lumea după Donald Trump. Cele trei mari scenarii: Războiul Rece 2.0, noua eră a imperiilor sau abisul anarhiei
Digi24
Cum va arăta lumea după Donald Trump. Cele trei mari scenarii: Războiul Rece 2.0, noua...
Video exclusiv: Cum funcționează radarele din e-SIGUR în România și ce se întâmplă după ce ești surprins de Poliție
Promotor.ro
Video exclusiv: Cum funcționează radarele din e-SIGUR în România și ce se întâmplă după ce...
BANCUL ZILEI. Un miliardar de 63 de ani se căsătorește cu o tipă tare de 27 de ani
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Un miliardar de 63 de ani se căsătorește cu o tipă tare de...
Încă un serviciu de streaming video se închide
go4it.ro
Încă un serviciu de streaming video se închide
Materialul-minune folosit de neanderthalieni la orice!
Descopera.ro
Materialul-minune folosit de neanderthalieni la orice!
Un nou joc Minecraft a fost anuțat! Când se lansează
Go4Games
Un nou joc Minecraft a fost anuțat! Când se lansează
Câți lei a plătit Liviu pentru un plin, într-o benzinărie din Bihor
Gandul.ro
Câți lei a plătit Liviu pentru un plin, într-o benzinărie din Bihor
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Gest rar de onestitate, final amar. Ce a primit un bărbat după ce a returnat 23.000 €
Gest rar de onestitate, final amar. Ce a primit un bărbat după ce a returnat 23.000 €
Ajutor de 1.000 de lei pentru români. Primăria care plătește impozitele persoanelor cu handicap
Ajutor de 1.000 de lei pentru români. Primăria care plătește impozitele persoanelor cu handicap
Trei zodii dau lovitura de pe 29 martie. Viața lor se schimbă complet
Trei zodii dau lovitura de pe 29 martie. Viața lor se schimbă complet
Ce este și cum se face corect un acatist. Ce trebuie să scrii în el
Ce este și cum se face corect un acatist. Ce trebuie să scrii în el
Prețuri tot mai mari la zboruri. Ce a dus la scumpirea accelerată a biletelor
Prețuri tot mai mari la zboruri. Ce a dus la scumpirea accelerată a biletelor
Aparatul poliției care te amendează fără să te oprească. Îți verifică ITP și RCA în trafic
Aparatul poliției care te amendează fără să te oprească. Îți verifică ITP și RCA în trafic
Vezi toate știrile