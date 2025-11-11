Acasă » Știri » Olga, momente tensionate la Asia Express! Momentul în care nu și-a mai putut ține lacrimile

Olga, momente tensionate la Asia Express! Momentul în care nu și-a mai putut ține lacrimile

De: Anca Chihaie 11/11/2025 | 11:29
Olga, momente tensionate la Asia Express! Momentul în care nu și-a mai putut ține lacrimile
Olga, momente tensionate la Asia Express/Foto: captură video

Lacrimi și emoții puternice la Asia Express, înaintea marii finale. Olga Barcari și Karmen Minune, copleșite de trăiri neașteptate. Iată la ce probă au fost puse cele două concurente!

Sezonul actual al emisiunii Asia Express se apropie de final, iar atmosfera devine tot mai intensă pe măsură ce competiția intră în linie dreaptă. După săptămâni de aventură, probe dificile și momente de tensiune, concurenții au avut parte, în ediția difuzată în această seară, de o provocare cu totul specială, una care a pus la încercare nu doar rezistența fizică, ci și cea emoțională.

Olga, momente tensionate la Asia Express

Printre momentele marcante s-au numărat trăirile profunde ale Olga Barcari și Karmen Minune, care au cedat emoțiilor în timpul unei probe de actorie cu semnificație personală. Cele două concurente au fost rugate să interpreteze un scenariu inspirat din viață, menită să le aducă aminte de cei dragi rămași acasă. Proba s-a transformat rapid într-un moment de confesiune și vulnerabilitate, iar lacrimile nu au întârziat să apară.

Pentru Olga Barcari, exercițiul s-a dovedit mult mai dificil decât se aștepta. În timp ce își rostea replicile, și-a imaginat că vorbește cu mama ei, iar emoțiile au copleșit-o complet. Lacrimile au venit firesc, semn că experiența trăită în competiție a scos la iveală o latură sensibilă pe care, până acum, telespectatorii au văzut-o mai rar. Într-un decor marcat de oboseală, adrenalină și dor, momentul a devenit unul dintre cele mai intense ale sezonului.

Meteorologii Ease Weather anunță cum va fi vremea de 1 DECEMBRIE 2025. Ce haine vom purta de Ziua Națională
Meteorologii Ease Weather anunță cum va fi vremea de 1 DECEMBRIE 2025. Ce...
Orașele din România în care ninge șapte zile la rând, potrivit meteorologilor ACCUWEATHER
Orașele din România în care ninge șapte zile la rând, potrivit meteorologilor ACCUWEATHER

Nici Karmen Minune nu a rămas indiferentă. Artista a trăit la rândul ei o clipă de răscolire interioară, fiind vizibil atinsă de amintirea familiei. Pe tot parcursul probei, cele două concurente s-au susținut reciproc.

Finală de foc în Asia Express! Irina Fodor dezvăluie ce nu s-a văzut la TV + Motivul pentru care a izbucnit în lacrimi: “Săracii concurenți!”

Proba pe care Dan Alexa regretă enorm că a făcut-o la Asia Express: „M-am băgat și rău am făcut!”

Tags:
Iți recomandăm
Dan Alexa, schimbare dramatică după ce a câștigat Asia Express! Câte kilograme a slăbit
Știri
Dan Alexa, schimbare dramatică după ce a câștigat Asia Express! Câte kilograme a slăbit
Un bărbat și-a înscenat propria înmormântare dintr-un motiv ireal. Cum au reacționat oamenii când au aflat că el nu murise, de fapt
Știri
Un bărbat și-a înscenat propria înmormântare dintr-un motiv ireal. Cum au reacționat oamenii când au aflat că el…
Horoscop 11 noiembrie 2025. Zodiile care găsesc soluții la probleme vechi
Mediafax
Horoscop 11 noiembrie 2025. Zodiile care găsesc soluții la probleme vechi
Finala Asia Express 2025 | Am aflat cine se califică și cine câștigă marea finală a show-ului de la Antena 1
Gandul.ro
Finala Asia Express 2025 | Am aflat cine se califică și cine câștigă...
FOTO. Tânăra de 22 de ani arată spectaculos, dar milionarul de 59 de ani a părăsit-o
Prosport.ro
FOTO. Tânăra de 22 de ani arată spectaculos, dar milionarul de 59 de...
Cine sunt Frații Pavăl, matematicienii care au pornit de la un butic de 16 mp și au construit imperiul Dedeman: planuri pentru preluarea Carrefour
Adevarul
Cine sunt Frații Pavăl, matematicienii care au pornit de la un butic de...
Primar din Argeș, mașină de 150.000 de euro, cadou pentru fiică la majorat. Edilul a declarat venituri doar din salariu Citește mai mul
Digi24
Primar din Argeș, mașină de 150.000 de euro, cadou pentru fiică la majorat....
Țara din Europa care trimite scrisori tinerilor de 17 ani, invitându-i să facă serviciul militar voluntar în 2026
Mediafax
Țara din Europa care trimite scrisori tinerilor de 17 ani, invitându-i să facă...
Parteneri
Îți mai aduci aminte de Simona Mihăescu, fosta prezentatoare a emisiunii „Rețeta de acasă”? Cum arată astăzi și cu ce se ocupă după ce a părăsit televiziunea
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Îți mai aduci aminte de Simona Mihăescu, fosta prezentatoare a emisiunii „Rețeta de acasă”? Cum...
FOTO. Andreea Bălan, o nouă serie de fotografii mai mult decât îndrăznețe: „Ești păcatul meu”
Prosport.ro
FOTO. Andreea Bălan, o nouă serie de fotografii mai mult decât îndrăznețe: „Ești păcatul meu”
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Ciao.ro
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Cu cine și-ar fi înșelat dr. Cristian Andrei prima soție: „L-am filmat în patul nostru”
Click.ro
Cu cine și-ar fi înșelat dr. Cristian Andrei prima soție: „L-am filmat în patul nostru”
Ce spune Nicușor Dan despre declarația Oanei Gheorghiu și despre reacția CSM
Digi 24
Ce spune Nicușor Dan despre declarația Oanei Gheorghiu și despre reacția CSM
O nouă cortină de fier. Reacțiile rușilor la interdicția UE privind vizele multiple Schengen. „La naiba cu Europa voastră”
Digi24
O nouă cortină de fier. Reacțiile rușilor la interdicția UE privind vizele multiple Schengen. „La...
Cele patru tipuri de alerte Poliție din Waze, explicate pe înțelesul tuturor
Promotor.ro
Cele patru tipuri de alerte Poliție din Waze, explicate pe înțelesul tuturor
BANCUL ZILEI. Bulă vrea tatuaj într-un loc intim: - Numele iubitei mele acolo, jos!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă vrea tatuaj într-un loc intim: - Numele iubitei mele acolo, jos!
Cele 4 tipuri de alerte de RADAR disponibile în Waze
go4it.ro
Cele 4 tipuri de alerte de RADAR disponibile în Waze
Un robot aproape UMAN tocmai a fost dezvăluit în China
Descopera.ro
Un robot aproape UMAN tocmai a fost dezvăluit în China
Cel mai așteptat joc din lume a fost amânat din nou!
Go4Games
Cel mai așteptat joc din lume a fost amânat din nou!
Finala Asia Express 2025 | Am aflat cine se califică și cine câștigă marea finală a show-ului de la Antena 1
Gandul.ro
Finala Asia Express 2025 | Am aflat cine se califică și cine câștigă marea finală...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Dan Alexa, schimbare dramatică după ce a câștigat Asia Express! Câte kilograme a slăbit
Dan Alexa, schimbare dramatică după ce a câștigat Asia Express! Câte kilograme a slăbit
Demi Moore a împlinit 63 de ani! Imagini rare din tinerețea celebrei actrițe
Demi Moore a împlinit 63 de ani! Imagini rare din tinerețea celebrei actrițe
A fost găsit mort la închisoare! Bărbatul celebru și-ar fi luat viața
A fost găsit mort la închisoare! Bărbatul celebru și-ar fi luat viața
Un bărbat și-a înscenat propria înmormântare dintr-un motiv ireal. Cum au reacționat oamenii când ...
Un bărbat și-a înscenat propria înmormântare dintr-un motiv ireal. Cum au reacționat oamenii când au aflat că el nu murise, de fapt
Prințul William a făcut cel mai greu anunț din viața sa. Cum le-a spus copiilor de grava problemă ...
Prințul William a făcut cel mai greu anunț din viața sa. Cum le-a spus copiilor de grava problemă de sănătate a lui Kate Middleton
Alertă ANM! Cod galben de ceață în 10 județe. Vizibilitate sub 50 de metri în unele zone
Alertă ANM! Cod galben de ceață în 10 județe. Vizibilitate sub 50 de metri în unele zone
Vezi toate știrile
×