Oligarhul Ahmetov și-a luat adio de la „Il Luce” cu protecție de război mascată în accesorii de business. Ce nu s-a spus despre prezența celui mai bogat om din Ucraina la priveghi

De: Keva Iosif 10/04/2026 | 22:00
La Arena Națională, unde a fost depus trupul neînsuflețit al lui Mircea Lucescu, atmosfera a fost una încărcată de emoție. Printre zecile de figuri din fotbal și lumea sportului, o apariție a atras atenția: Rinat Ahmetov, patronul lui Șahtior Donețk, clubul care a cunoscut cea mai prolifică perioadă din istoria sa în anii în care Mircea Lucescu a fost antrenor și a contribuit decisiv la transformarea sa într-o forță a fotbalului european.

Miliardarul ucrainean, în vârstă de 59 de ani, a ajuns discret, dar deloc „obișnuit”, la Arena Națională. Coborât dintr-un Mercedes despre care martorii spun că ar fi fost blindat, Ahmetov a fost însoțit de escorta sa de securitate, iar detaliile din jurul deplasării sale au ridicat multe sprâncene. Nu atât prezența sa a surprins, cât „arsenalul discret” de protecție care l-a însoțit.

În spatele aparenței unui simplu gest de protecție, bodyguardul său a purtat două obiecte aparent banale: o umbrelă și o servietă. Pentru un ochi neavizat păreau doar niște simple accesorii. În realitate erau scuturi mobile, pentru că ambele erau antiglonț!

Surse din zona securității spun că umbrela antiglonț poate ajunge la aprox. 20.000 de dolari, în vreme ce servieta balistică la aproximativ 15.000 de euro.

Potrivit acelorași surse, unii dintre membrii echipei de securitate ar fi avut în borsete arme scurte, așa cum se practică frecvent în astfel de misiuni de protecție. Dispunerea lor arată clar că vorbim despre profesioniști în domeniul close protection, fiecare având un rol bine stabilit. Un al patrulea agent ar fi fost poziționat într-un punct mai retras, de unde putea monitoriza întreaga zonă. Mai mult, în echipa de bodyguarzi erau și români.

Într-un context normal, sume amețitoare. În contextul Ahmetov… doar „detalii de protocol”. Mai ales când averea sa este estimată la aproximativ 8 miliarde de dolari.

„Afacerea secretă” din România

Prezența sa la priveghi nu a fost una formală. Între Ahmetov și Mircea Lucescu a existat o relație puternică, construită în anii în care tehnicianul român a scris istorie la Șahtior.

Pentru miliardar, Lucescu nu a fost doar antrenorul de aur al clubului, ci și omul care i-a oferit validare sportivă, trofee și o identitate europeană pentru clubul său.

Dincolo de emoția momentului, atenția se mută inevitabil spre imperiul financiar al lui Ahmetov.

Grupul său de investiții, prin UMGI și SCM Group, operează active în mai multe țări europene, inclusiv în România, unde face parte dintr-o rețea industrială mai amplă care acoperă mineritul, materialele de construcții și industriile conexe.

În 2024, portofoliul UMGI a raportat: venituri de 262 milioane de dolari, în creștere de aproape 1,5 ori față de anul precedent, investiții de aproximativ 3 milioane de dolari în extindere, respectiv o valoare totală estimată a portofoliului de circa 500 milioane de dolari!

Companiile din grup sunt active în 8 domenii industriale și 7 țări, inclusiv România, consolidând discret o prezență europeană tot mai puternică.

Viața de miliardar: palate, heliport, scări din aur și ferestre blindate

Dacă în afaceri vorbim de eficiență, în viața personală a oligarhului putem vorbi clar despre…. extravaganță. Cel mai spectaculos exemplu rămâne reședința din districtul Obuhiv, Kiev, un domeniu de 25 de hectare care pare mai degrabă o stațiune privată decât o casă: grădină în stil francez geometric, heliport, lac artificial cu pod, casă de oaspeți și saună, plus zonă separată pentru personal.

Presa ucraineană scrie despre o pasiune mai extravagantă a miliardarului: scări realizate din aur de 24 de karate.

Ahmetov deține și unul dintre cele mai scumpe active imobiliare din Europa: două apartamente în complexul One Hyde Park (Londra), achiziționate pentru aproximativ 136 milioane de lire sterline, ambele cu ferestre blindate!

În Franța, vila sa Kedrov ar fi costat în jur de 200 de milioane de euro, fiind considerată una dintre cele mai scumpe reședințe private din lume la momentul achiziției.

Ahmetov își păstrează cu mare discreție însă viața de familie, iar soția și cei doi copii sunt aproape complet feriți de ochii publicului. De-a lungul timpului au circulat zvonuri despre un posibil divorț, însă acestea au fost negate în mod constant de apropiații și serviciul său de presă.

Citește și: Mircea Lucescu, pe ultimul drum. Imagini copleșitoare de la ceremonia în care lumea fotbalului își ia adio de la un titan

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Sebastian Dobrincu, din victimă declarată a ajuns bun de plată în fața ”agresorului”. A aflat că boala i s-a agravat din cauza scandalului
Exclusiv
Sebastian Dobrincu, din victimă declarată a ajuns bun de plată în fața ”agresorului”. A aflat că boala i…
Fulgy a încasat 100.000 € într-o singură lună din TikTok. Fiul Clejanilor a transformat live-urile scandaloase într-o afacere
Exclusiv
Fulgy a încasat 100.000 € într-o singură lună din TikTok. Fiul Clejanilor a transformat live-urile scandaloase într-o afacere
Vești rele pentru turiștii obezi! Aceștia nu mai au voie pe măgăruși în Santorini
Mediafax
Vești rele pentru turiștii obezi! Aceștia nu mai au voie pe măgăruși în...
Cele două zodii care primesc o primă uriașă de Paște, la locul de muncă. Șefii le vor face o surpriză financiară plăcută
Gandul.ro
Cele două zodii care primesc o primă uriașă de Paște, la locul de...
FOTO. Frumoasa Diletta Leotta, discuție inedită cu Cristi Chivu: „Îți vom da numerele de telefon”
Prosport.ro
FOTO. Frumoasa Diletta Leotta, discuție inedită cu Cristi Chivu: „Îți vom da numerele...
„Range Rover-ul de pe Temu”, SUV-ul care l-a scos din sărite pe un britanic. „S-au aprins 20 de martori și s-a oprit brusc. Trebuie retrasă de pe piață”
Adevarul
„Range Rover-ul de pe Temu”, SUV-ul care l-a scos din sărite pe un...
„Ghost Murmur”: cât de real este instrumentul CIA care a urmărit bătăile inimii aviatorului american dispărut în Iran
Digi24
„Ghost Murmur”: cât de real este instrumentul CIA care a urmărit bătăile inimii...
Adio unei practici foarte des întâlnite în hoteluri: Uniunea Europeană elimină acest element din camerele de hotel
Mediafax
Adio unei practici foarte des întâlnite în hoteluri: Uniunea Europeană elimină acest element...
Parteneri
Rita Mureșan, complet schimbată după perioadele dificile prin care a trecut. Cum arată vedeta în prezent
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Rita Mureșan, complet schimbată după perioadele dificile prin care a trecut. Cum arată vedeta în...
FOTO. Belodedici își vinde casa dintr-o zonă boemă a Bucureștiului. Cum arată locuința: „Aer elegant și cald”
Prosport.ro
FOTO. Belodedici își vinde casa dintr-o zonă boemă a Bucureștiului. Cum arată locuința: „Aer elegant...
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar...
Cum arată Gabriela Cristea după ce a slăbit 30 de kilograme. Vedeta s-a fotografiat în costum de baie
Click.ro
Cum arată Gabriela Cristea după ce a slăbit 30 de kilograme. Vedeta s-a fotografiat în...
Alexandru Nazare anunță schimbări la ANAF: „Nu vor mai fi pile, nu vor mai fi hârtii”. Toate bunurile sechestrate, pe platformă online
Digi 24
Alexandru Nazare anunță schimbări la ANAF: „Nu vor mai fi pile, nu vor mai fi...
Kremlinul admite că Orban va pierde alegerile din Ungaria: „Chiar și cu sprijinul nostru, nu au reușit nimic”. Pe cine va da vina Rusia
Digi24
Kremlinul admite că Orban va pierde alegerile din Ungaria: „Chiar și cu sprijinul nostru, nu...
Restricții în trafic de Paște. Unde se circulă cel mai greu?
Promotor.ro
Restricții în trafic de Paște. Unde se circulă cel mai greu?
BANCUL ZILEI. Un tip îi propune unei fete să facă dragoste cu el: – Cât tupeu, domnule, cât tupeu!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Un tip îi propune unei fete să facă dragoste cu el: – Cât...
Ce salarii au astronauții Artemis II? În SUA un electrician poate câștiga mai mult
go4it.ro
Ce salarii au astronauții Artemis II? În SUA un electrician poate câștiga mai mult
Cât de des ar trebui spălați blugii? Mulți greșesc!
Descopera.ro
Cât de des ar trebui spălați blugii? Mulți greșesc!
Trailerul final pentru filmul Mortal Kombat II. Când îl vedem în cinema
Go4Games
Trailerul final pentru filmul Mortal Kombat II. Când îl vedem în cinema
Cele două zodii care primesc o primă uriașă de Paște, la locul de muncă. Șefii le vor face o surpriză financiară plăcută
Gandul.ro
Cele două zodii care primesc o primă uriașă de Paște, la locul de muncă. Șefii...
