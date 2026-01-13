Acasă » Știri » Orașul din România care va avea un parc unic în țară. O să aibă peste 2,5 hectare

De: Alina Drăgan 13/01/2026 | 19:42
Un parc natural ce va reda forma hărții României va lua naștere în Făgăraș. Proiectul este unul ambițios și se va întinde pe 2,5 hectare. Parcul va marca centrul geografic al țării și va reprezenta un punct turistic important.

Făgărașul va avea un parc unic în formă de harta României. Primarul municipiului, Gheorghe Sucaciu, a anunțat că indicatorii tehnico-economici pentru această investiție au fost deja aprobați în ultima ședință ordinară de Consiliu Local din decembrie 2025. Noul parc va ava o suprafață de 2,5 hectare și va fi amplasat în spatele Parcului Regina Maria.

Parcul ce va reda forma hărții României va funcționa ca un punct de atracție turistică națională. Conceptul parcului este unul inedit, acesta fiind împărțit în șapte secțiuni, fiecare corespunzătoare regiunilor istorice ale României.

Mai mult, fiecare secțiune o să fie amenajată cu arbori și vegetație specifică zonei pe care o reprezintă. Iar în centrul acestei hărți se va afla orașul Făgăraș.

„Vom avea borna zero și un catarg înalt de aproximativ 30 de metri. Înălțimea exactă ne-o va da proiectantul, în funcție de condițiile atmosferice. Va fi o hartă-simbol care marchează centrul țării, situată lângă stadionul de fotbal și bazinul de înot”, a explicat primarul Gheorghe Sucaciu.

Conceptul parcului a luat naștere după ce profesorul universitar Alexandru Boroiu a dovedit recent că centrul României este la Făgăraș. Iar confirmarea a venit în 2021, când Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară (ANCPI) a calculat poziția centrului geografic și a indicat aceeași locație: Făgăraș.

Noul parc va deveni unul dintre punctele turistice ale zonei și este estimat că va avea numeroși vizitatori. Tocmai de aceea, pentru a facilita accesul turiștilor, municipalitatea va amenaja și o parcare generoasă, de 8.000 de metri pătrați. Accesul auto se va face prin Șoseaua Combinatului, de unde turiștii vor putea explora pe jos întregul complex, inclusiv actualul Parc Regina Maria, prin alei special amenajate.

