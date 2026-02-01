Acasă » Știri » Orașul din România în care poți cumpăra cu 18.500 € un apartament mobilat și utilat. Este la etajul 2 și are 54 m²

Orașul din România în care poți cumpăra cu 18.500 € un apartament mobilat și utilat. Este la etajul 2 și are 54 m²

De: Irina Vlad 01/02/2026 | 15:47
Orașul din România în care poți cumpăra cu 18.500 € un apartament mobilat și utilat. Este la etajul 2 și are 54 m²
Orașul din România în care poți cumpăra cu 18.500 € un apartament mobilat și utilat. Este la etajul 2 și are 54 m² / sursă foto: OLX
Comparativ cu București sau orașele mari din țară, piața imobiliară din orașele mici devine din ce în ce mai ofertantă pentru care care își doresc o schimbare sau o investiție financiară pe termen lung. Care este, de fapt, orașul unde poți cumpăra un apartament cu doar 18.500 de euro. 

În general, piața imobiliară din orașele mici sau localitățile învecinate din România este mult mai ieftină comparativ cu București sau alte mari orașe. Apartamente, garsonierele și casele sunt mai ieftine, devenind astfel o opțiune atractivă pentru cei care își doresc să se mute într-un oraș mai mic sau au de gând să investească banii într-o investiție imobiliară – fie inchiriere pe termen lung, fie regim hotelier.

Care este orașul din România unde un apartament costă 18.500 euro

Spre exemplu, un anunț de pe una dintre cele mai mari platforme de vânzare-cumpărare a atras atenția celor care sunt în căutarea unei locuințe. Apartamentul de 18.500 de euro se află în Zimnicea, județul Teleorman, pe strada Călugăreni, vizavi de Școala nr. 3. Are o suprafață de 54 mp, este situat la etajul 2 al unui bloc cu 4 etaje – construcție pe structură din beton (anul 1979).

Conform anunțului de pe platforma de vânzare-cumpărare, locuința se vinde complet mobilată și utilată, exact cum este prezentată în fotografii. Un dezavantaj ar putea să-l reprezinte faptul că apartamentul nu este racordat la gaze, însă există posibilitatea de racordare, în funcție de preferințele viitorului proprietar.

Orașul din România în care poți cumpăra cu 18.500 € un apartament mobilat și utilat. Este la etajul 2 și are 54 m² / sursă foto: OLX

„Vânzare apartament 2 camere, viz-a-vis de Școala 3, pe strada Călugăreni. Etaj 2 din 4, vedere pe sud (spate), 54 mp, se vinde complet mobilat și utilat. Nu are gaze, dar sunt trase pe scară. Are rulouri la geamurile exterioare. Bloc pe structură din beton construit de Vâlcea în anul 1979.

Mutare imediată!”, se arată în anunțul OLX.

