Orașul din România în care prețurile apartamentelor s-au dublat din 2019 până în 2025

Cu toate că probabil ați crezut că Bucureștiul este pe primul loc când vine vorba de cele mai scumpe locuințe din țara noastră, vă spunem că nu este deloc așa. Cluj-Napoca este cel mai scump oraș din România! Află în articol!

Potrivit Storia, una dintre cele mai mari platforme de anunțuri imobiliare din țara noastră, Cluj-Napoca este în continuare cel mai scump oraș din punct de vedere imobiliar.

Orașul din România în care prețurile apartamentelor s-au dublat

În ultimii 6 ani, prețurile apartamentelor din acest oraș s-au dublat, ajungând în prezent să coste și 3.175 euro/mp.

Metrul pătrat se vindea cu aproximativ 1.645 de euro în anul 2019. După un calcul simplu realizăm că un apartament cu 2 camere ajungea să valoreze la acea perioada în jur de 90.000 de euro. În schimb, același apartament este vândut în prezent cu aproape 175.000 de euro.

Analiza sursei menționate anterior arată următoarele scumpiri:

Între 2019 și 2022, prețurile au crescut cu peste 45% și au fost influențate de mulțimea de relocări, dar și de cererea mare venită din partea IT-iștilor și a investitorilor.

Între 2022 și 2025, în ciuda inflației și a dobânzilor mai mari la credite, prețurile au mai înregistrat o creștere de 32%.

Aceste scumpiri ar fi cauzate de cererea ridicată vs. Terenurile limitate din oraș, susțin specialiștii din domeniul imobiliarelor. De asemenea, orașul este un magnet pentru locuitori. Anual, studenți, angajați în IT, medici și investitori imobiliari aleg Clujul.

„Cluj-Napoca este exemplul clasic al unui oraș cu o economie locală puternică, dar cu o ofertă imobiliară limitată. Atât locuitorii, cât și investitorii tratează achiziția de apartamente ca pe o investiție sigură pe termen lung”, a declarat Monica Dudău, Head of Marketing Real Estate Europe în cadrul OLX Group, potrivit Storia.

Astfel, Cluj (3.175 euro/mp) a bătut detașat celelalte orașe din țară:

Constanța – 2.257 euro/mp

Brașov – 2.203 euro/mp

București 2.017 euro/mp

