Ornela Pasăre, primele declarații după ce a divorțat în mare secret: ”Eu am ales să fac acest pas!”

Ornela Pasăre a oferit primele declarații după ce s-a aflat că a divorțat de fostul ei soț. Cei doi erau căsătoriți de trei ani, iar interpreta de muzică populară avea doar cuvinte de laudă la adresa partenerului său, însă relația a ajuns la final. Separarea a avut loc în mare secret, în urmă cu aproximativ patru luni. Totuși, abia acum a povestit ceea ce s-a întâmplat.

Ornela Pasăre și soțul ei s-au despărțit după trei ani de mariaj, alegând să țină totul departe de ochii lumii. Părea că cei doi trăiesc o poveste de iubire aparte. S-au cunoscut în biserică, un detaliu pe care artista l-a descris ca fiind un „semn divin”. Ulterior, în 2021, a urmat nunta, organizată în Grecia, locul unde s-au logodit și unde, doar cu un an în urmă, și-au reînnoit jurămintele de dragoste.

Citește și: Ornela Pasăre, prima reacție după ce s-a aflat că a divorțat în secret. Ce mesaj a transmis

Anul 2024 nu a fost unul ușor pentru Ornela Pasăre în ceea ce privește viața personală. Înainte de Crăciun, bunica ei a decedat, iar în urmă cu doar câteva luni, cântăreața a divorțat în mare secret de bărbatul cu care a fost căsătorită timp de 3 ani.

Aparițiile împreună erau foarte rare, iar interpreta de muzică populară a preferat să țină ascunsă și identitatea bărbatului. De asemenea, divorțul s-a produs și el în mare secret. Ornela Pasăre a mărturisit că discreția este importantă pentru ea. Totuși, a decis să ofere câteva detalii despre momentele dificile prin care a trecut.

„Cu Dumnezeu și iubire înainte! Am divorț anul trecut. Eu am ales să fac acest pas și să merg mai departe, într-o mare discreție. Pentru că pe mine discreția, pacea și liniștea mă caracterizează, nu scandalurile. Sunt o persoană destul de pașnică. Pentru mine discreția este o virtute.

Ornela Pasăre a mai fost căsătorită o dată, însă a divorțat în 2016, după doar doi ani de mariaj. Despărțirea nu a fost deloc ușoară și a crezut că și-a găsit fericirea din nou alături de fostul ei soț. Totuși, nici această relație nu a funcționat.

Deși un divorț nu este deloc ușor, interpreta de muzică populară a mărturisit că, uneori, poate fi o binecuvântare. Acum, artista îi mulțumește lui Dumnezeu că i-a dat putere să meargă mai departe.

„Un divorț poate fi o binecuvântare. Îi mulțumesc lui Dumnezeu pentru puterea pe care mi-a dat-o și pentru curajul de a merge mai departe. Mă consider o persoană puternică, destul de asumată, iar pentru mine trecutul nu mai există. Sunt bine, ce a fost a fost, ce urmează este tot ce contează.

De dragul la tot ce a fost frumos, am decis să păstrez pentru mine intimitatea și să nu fac din viața mea privată un subiect de presă. Pot spune doar atât, că planurile și valorile comune se mai schimbă. Nu consider că am de învățat o lecție, deoarece am făcut tot ce a ținut de mine ca relația să funcționeze. Trebuie să fiu mai precaută pe viitor…”, a mai spus artista.