Otniela Sandu a reacționat după imaginile din CANCAN. Cine este, de fapt, bărbatul misterios cu care a ieșit la cafea

De: Irina Rasoveanu 11/08/2025 | 16:55
Otniela Sandu, reacție după dezvăluirile CANCAN/ Sursa foto: Instagram, CANCAN

Otniela Sandu a reacționat după imaginile publicate de CANCAN.RO în care apare alături de un bărbat misterios. Cei doi au petrecut ceva timp la o cafenea cochetă, cu zâmbetul pe buze, într-o atmosferă cât se poate de relaxantă. După ce a văzut fotografiile, fosta iubită a lui Sebastian Dobrincu a transmis un mesaj în mediul online. Află, în articol, cine este bărbatul!

Otniela Sandu a avut o idilă mediatizată cu milionarul Sebastian Dobrincu și mai păstrează și acum legătura cu mama acestuia. Cei doi s-au afișat pentru prima oară în public în decembrie 2024, la premiera filmului Căsătoria, regizat de Mihai Bendeac. Ulterior, aceștia s-au postat în vacanțe și la diverse evenimente. Relația lor a durat însă mai puțin de patru luni. În primăvara acestui an, tânărul a confirmat despărțirea, pentru ca la scurtă distanță să se împace cu fosta sa iubită, Ioana Ignat. Între timp, influencerița a preferat să păstreze discreția.

Cine este bărbatul cu care a fost surprinsă Otniela Sandu

CANCAN.RO a surprins-o pe Otniela Sandu în compania unui bărbat misterios, la luni bune de la despărțirea de Sebastian Dobrincu. Cei doi au petrecut ceva timp la o cafea, după care au plecat împreună cu mașina lui.

În urmă cu puțin timp, influencerița a reacționat în urma fotografiilor, transmițând un mesaj în mediul online. Aceasta a susținut că nu are o relație cu bărbatul respectiv, ci este vorba despre videograful ei.

„Tocmai terminasem o filmare în zona respectivă și ne-am oprit să bem o cafea înainte ca eu să merg la locație să mă schimb pentru următoarea ținută. Oamenii mai au nevoie de o apă, de o cafea, de o pauză, asta nu înseamnă că e ceva amoros”, a scris Otniela Sandu, pe Instagram.

Otniela Sandu, în compania unui bărbat misterios. Foto: CANCAN.RO

Deși nu și-a refăcut viața amoroasă, Otniela Sandu pare să o ducă foarte bine. Influencerița strălucește din cap până în picioare. În imaginile surprinse de CANCAN.RO, ea poartă o ținută extrem de sexy, care îi evidențiază perfect silueta tonifiată și atitudinea încrezătoare. Părul lăsat liber și machiajul discret au completat imaginea unei femei sigure pe ea, care a depășit momentele mai puțin plăcute din trecutul său sentimental.

Între timp, Sebastian Dobrincu pare că și-a găsit fericirea alături de fiica lui Virgil Ianțu, Jasmine. La începutul lunii iunie, CANCAN.RO i-a surprins de braț, în timp ce se plimbau pe Calea Victoriei (Vezi AICI detalii).

Citește și: Așa îi face Otniela în ciudă lui Dobrincu! A găsit cu cine să-și împartă timpul, mai mult, face furori pe unde trece

