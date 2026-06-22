Ovidiu Neveu, audiat în dosarul leilor și tigrilor. Cum a ajuns luptătorul în fața anchetatorilor

Audierea lui Ovidiu Neveu în dosarul privind animalele exotice a stârnit numeroase speculații în spațiul public. Invitat la Dan Capatos Show, luptătorul a explicat exact cum a ajuns în atenția anchetatorilor și susține că a fost audiat exclusiv ca martor. Totul ar fi pornit după ce a apărut într-un videoclip filmat într-un complex unde se aflau lei și tigri. CANCAN.ro are toate detaliile!

Discuția a pornit de la ancheta care vizează presupusa deținere ilegală și exploatare a unor animale exotice. Potrivit informațiilor prezentate în emisiune, investigația a căpătat amploare după apariția unui leu cu răni vizibile într-un videoclip al lui Dani Mocanu. Vezi emisiunea integrală aici!

„Am fost la un prieten de-al meu sportiv, își deschisese o sală pe lângă Pitești. M-am dus să-i promovez sala și mi-a zis: «Haide să vezi lei, să-ți faci o poză, un videoclip cu tigri». M-am dus, mi-am făcut pozele și videoclipurile. Cred că este acum două-trei luni, nici nu mai țin minte exact data. După trei luni îmi vine citație. Ești chemat, dacă nu vii, te aduc cu forța.”

Neveu a precizat că nu este suspect în cauză și că, din informațiile primite, atât el, cât și Dani Mocanu, au fost citați în calitate de martori. Sportivul a declarat că nici măcar nu știa exact de ce este chemat până la momentul audierii.

„Eram chemat ca martor și Dani Mocanu, din ce am înțeles, tot în calitate de martor. Nu știam. L-am cunoscut atunci. Nu cunosc proprietarul. Doar am făcut cunoștință cu el acolo, am schimbat câteva vorbe și cam atât.”

Ce au vrut să afle procurorii

În cadrul audierii, întrebările s-au concentrat exclusiv pe condițiile în care erau ținute animalele. Procurorii au încercat să afle dacă acestea prezentau urme de maltratare sau dacă spațiile respectau condițiile necesare. Neveu spune că nu a putut oferi multe informații, deoarece contactul său cu animalele a fost foarte scurt.

„M-au întrebat dacă sunt maltratate animalele, dacă e spațiu acolo, cum sunt grajdurile și cuștile. De unde să știu eu? Nici nu cunosc proprietarul. Eu am fost acolo foarte puțin și atât.”

Luptătorul susține că apariția sa la audieri a fost interpretată greșit în spațiul public. Acesta spune că multe publicații au lăsat impresia că ar avea legături directe cu dosarul.

„Când am fost acolo și m-am dat jos din mașină, presa era toată acolo. Nici nu-mi mai venea să intru. Ce m-a deranjat este că nu se spunea că am fost chemat ca martor. Se lăsa să se interpreteze altfel. Leii și tigrii cu care am făcut eu videoclipurile erau bine întreținuți. Leii pe care i-am văzut eu erau bine, erau grași.”

Emisiunea integrală se poate urmări AICI:

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