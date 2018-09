Ozana Barabancea, într-o rochie extrem de sexy, alături de Andreea Bălan! Detaliul care i-a lăsat cu gura căscată pe fani

Ozana Barabancea a trecut printr-o transformare incredibilă, vedeta a reușit să slăbească foarte mult, încât este aproape de nerecunoscut. Recent, s-a pozat alături de Andreea Bălan, într-o rochie extrem de sexy, iar fanii au rămas cu gura căsccată când au privit imaginea.

Toată lumea a observat că Ozana Barabancea și Andreea Bălan au talia aproape identică, așa că fanii au fost extrem de încântați. „Doamna Ozana, câte kilograme aveți, că parcă sunteți elevă de liceu! Super, felicitări / Cea mai frumoasă /Două frumoase, să fiți sănătoase” au fost doar câteva dintre comentariile pe care le-a primit Ozana Barabancea.

Ozana Barabancea n-a renunțat la dulce

A slăbit spectaculos, dar Ozana Barabancea nu a renunțat la dulce! (CITEȘTE ȘI: LA UN AN DE CÂND ȘI-A TĂIAT STOMACUL, OZANA BARABANCEA A FĂCUT ANUNȚUL: “ESTE UN DRUM GREU, DE AZI RENUNȚ…“)

"Sunt persoane care au crezut doar în operaţie şi atât. Nu ajunge! De trei ori pe zi mănânc, din 5 în 5 ore, n-am renunţat la dulce, dar un an de zile am mâncat proteină animală. Acum am renunţat şi la proteină animală, mănânc peşte, fructe de mare, dar nu mai mănânc ouă, brânză – pentru că ţin post şi pentru că mănânc acum avocado. (…) Am dat jos până acum 42 de kilograme.", a mărturisit Ozana Barabancea în cadrul unei emisiuni TV.

Câte kilograme are Ozana Barabancea în prezent

Vedeta are 72 de kilograme și, la o înălțime de 1,71m, ea își dorește să mai dea jos încă cinci kilograme. Abia atunci, spune Ozana Barabancea, lupta cu kilogramele în plus se va încheia. Și atunci va putea purta rochia de la aniversarea de 30 de ani. Anul trecut, atunci când a făcut operația, avea mai mult de 110 kilograme. Ozana Barabancea și-a făcut o intevenție de micșorare a stomacului pe 20 iunie 2017. Cu ajutorul unei diete și mult sport, artista a slăbit peste 40 de kilograme.