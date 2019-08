Ozana Barabancea, mesaj tranșant la adresa celor care au criticat-o! Cum își serbează ziua de naștere astăzi

Ozana Barabancea este o altă artistă din showbizul de la noi care își serbează ziua de naștere astăzi. Fiind un moment special în viața sa, jurata de la “Te cunosc de undeva!” a transmis un mesaj emoționant, care, pe alocuri, este destul de tranșant la adresa celor care au criticat-o. Vedeta se află într-o superbă vacanță în Franța, de unde a făcut publice câteva fotografii.

Ozana Barabancea împlinește 50 de ani

Carismatica artistă Ozana Barabancea împlinește azi, 23 august, onorabila vârstă de 50 de ani. În rândurile așternute pe o rețea de socializare, ea a mărturisit că, în realitate, se simte de 20… și chiar arată precum tinerele care defilează pe catwalk-uri importante din întreaga lume. În plus, sărbătorita fost directă și a spus că a luat hotărârea de a reflecta o vreme asupra gândurilor sale și că e dreptul său să se retragă puțin din viața virtuală, îndemnându-i pe apropiați și fani să îi urmeze exemplul. Vedeta a făcut aceste precizări la scurt timp după ce a subliniat că mesajele celor care o critică îi fac rău.

“Mulțumesc tuturor pentru urările frumoase! Da. Am împlinit 50 de ani pe hârtie și 20 în suflet! Am decis să stau eu cu mine și cu gândurile mele și cu Dumnezeu! Celor care m-au «certat» că nu le răspund, le spun că îi asigur de sentimentele mele neschimbate fată de domniile lor! Sunt sigură că fiecare are dreptul la câteva clipe solitare! Nu că m-aș justifica, doar că îmi vine sângele în partea superioară când citesc mesaje în care sunt dojenită ! O pauză de Facebook din când în când este că o detoxifiere mentală binevenită! Vă sugerez să încercați! Toate cele bune!” este mesajul transmis de jurata de la “Te cunosc de undeva!”.

Ozana Barabancea, transformare radicală după ce și-a tăiat stomacul

Ozana Barabancea și-a făcut o intevenție de micșorare a stomacului pe 20 iunie 2017. Cu ajutorul unei diete și mult sport, artista a slăbit peste 40 de kilograme.