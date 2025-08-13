Acasă » Știri » (P) Cum se distrează celebritățile în cunoscutul Monte Carlo?

De: Mihaela Ioana 13/08/2025 | 10:44
Monte Carlo. Numele acestui loc evocă lux, rafinament și mister. Situat în inima Principatului Monaco, acest colț exclusivist de Rivieră atrage constant milionari, vedete de cinema, sportivi celebri și membri ai familiilor regale. Dar ce anume îi fascinează atât de tare pe acești oameni în Monte Carlo? Cum își petrec ei timpul într-unul dintre cele mai spectaculoase orașe din lume?

Departe de agitația lumii obișnuite, Monte Carlo este o destinație în care distracția capătă un alt sens: mai sofisticat, mai elegant, dar și plin de adrenalină. Vedetele aleg acest loc nu doar pentru peisajul superb și hotelurile de cinci stele, ci și pentru experiențele exclusiviste pe care doar aici le pot trăi.

Cazinoul din Monte Carlo – templul eleganței și al adrenalinei

Nu poți vorbi despre Monte Carlo fără să menționezi faimosul Casino de Monte-Carlo, o bijuterie arhitecturală care datează din 1863. Acest loc este un magnet pentru celebrități și milionari care vor să își încerce norocul într-un decor somptuos, unde fisele se învârt discret, iar paharele de șampanie curg neîncetat.

Aici au fost filmați James Bond în „Casino Royale” și multe alte producții celebre. În realitate, vedete ca Leonardo DiCaprio, George Clooney sau Beyoncé au fost surprinse la mesele de joc, participând la partide de poker exclusiviste sau încercându-și norocul la ruletă. Totul are loc într-un cadru extrem de rafinat, cu dress code strict și reguli nescrise de etichetă.

Noi poate că nu avem acces atât de ușor la cazinourile din Monte Carlo. Totuși, românii sunt inventivi și aleg să se distreze online la cele mai noi cazinouri, unde adrenalina și jocurile captivante sunt la un click distanță, fără a compromite confortul propriei case. Unul dintre cei mai noi operatori este 32Rosu, un casino care a prins repede la public datorită funcționalităților sale.

Croaziere de lux și iahturi private

Vedetele adoră să se relaxeze pe iahturile lor sau pe cele închiriate pentru sume amețitoare. Portul Hercule din Monte Carlo este plin de super-iahturi, fiecare cu echipaj propriu, bucătari personali și piscine pe punte. Aceste croaziere nu sunt doar o metodă de relaxare, ci și o formă de statut – o etalare a succesului și rafinamentului.

În timpul evenimentelor importante, cum ar fi Marele Premiu de Formula 1, iahturile devin adevărate „loje VIP” de unde celebritățile urmăresc cursa, în timp ce savurează delicatese gourmet și șampanie scumpă.

Evenimente exclusiviste și petreceri private

Monte Carlo este recunoscut pentru balurile sale grandioase, evenimentele de caritate și petrecerile private găzduite în locații de vis. Balul Trandafirului sau Balul Crucii Roșii, patronate de familia regală monegască, adună laolaltă staruri internaționale, designeri celebri, politicieni și filantropi.

Petrecerile private sunt o altă formă de distracție rezervată elitei. Acestea au loc în vile luxoase sau pe plaje private, iar accesul se face doar pe bază de invitație. Muzică live, meniuri semnate de chefi cu stele Michelin și decorațiuni extravagante transformă fiecare eveniment într-o experiență unică.

Shopping de lux și buticuri exclusiviste

Când nu se distrează în cazinouri sau pe iahturi, celebritățile își petrec timpul în magazinele de lux din Monte Carlo. Cartier, Chanel, Louis Vuitton, Dior – toate aceste branduri de renume au buticuri elegante în centrul orașului. Aici, experiența de cumpărare este una personalizată: consultanți dedicați, sesiuni private de probă și colecții exclusive.

Pentru vedete, shoppingul nu este doar o activitate de relaxare, ci și o ocazie de a-și completa garderoba cu piese unicat, care nu pot fi găsite în altă parte. Discreția și serviciile de top sunt elemente-cheie care atrag celebritățile în Monte Carlo.

Relaxare în stil regal

După nopți pline de energie, celebritățile se retrag pentru relaxare în cele mai luxoase hoteluri și spa-uri din zonă. Hotel de Paris, Hermitage Monte-Carlo sau Metropole Monte-Carlo oferă servicii de 5 stele, camere cu vedere la mare și tratamente spa personalizate.

Multe vedete aleg masaje terapeutice, băi cu esențe rare sau tratamente faciale cu ingrediente exotice. Totul într-un cadru discret, cu personal atent și servicii impecabile.

Sporturi exclusiviste și hobby-uri de lux

Monte Carlo este și un loc ideal pentru sporturi de elită. Golful, yachtingul, tenisul sau cursele auto sunt la ordinea zilei. Cluburile private oferă acces doar membrilor sau invitaților speciali, iar instructorii sunt adesea foști campioni sau profesioniști de top.

Pentru cei pasionați de mașini, cursa de Formula 1 este mai mult decât un spectacol: este o tradiție, un motiv de întâlnire și de etalare a celor mai scumpe modele de automobile. Vedete precum Tom Cruise sau Brad Pitt au fost văzuți adesea în tribunele VIP, entuziasmați de atmosfera unică a evenimentului.

Concluzie

Monte Carlo este, fără îndoială, locul în care luxul și distracția se împletesc perfect. Vedetele din întreaga lume aleg acest oraș pentru că le oferă tot ce își pot dori: discreție, servicii impecabile, experiențe unice și o atmosferă sofisticată.

Deși pentru mulți dintre noi accesul la acest tip de distracție pare imposibil, alternativa digitală câștigă tot mai mult teren. Fie că e vorba de jocuri de noroc online, petreceri tematice sau experiențe virtuale exclusive, lumea se adaptează. Monte Carlo rămâne însă simbolul suprem al eleganței și distracției de clasă mondială.

