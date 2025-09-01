(P) S-A CÂȘTIGAT CEL MAI MARE JACKPOT DIN ROMÂNIA LA MAGNUM! 509.716,23 LEI PREMIU PLĂTIT ÎN CONSTANȚA!

Un jucător norocos a reușit să câștige 509.716,23 de Lei Jackpot Cards. Află direct de la el cum a obținut acest premiu uriaș.

Felicitări! Cum te-ai simțit când ai văzut că ai câștigat Jackpotul?

„Am mai avut noroc, dar nu așa. Am fost foarte fericit. Am avut emoții uriașe pe moment. Toată lumea din sală a fost uimită.”

Te așteptai să câștigi o sumă atât de mare?

„Mă așteptam. Am jucat pentru acest Jackpot și l-am luat!”

Care a fost prima persoană pe care ai sunat-o să îi spui vestea?

„Am sunat-o pe soția mea.”

⁠Cum au reacționat oamenii din sală când au aflat că ai câștigat?

„Au rămas fără cuvinte. Eu am jucat special la aparatul 10. Mă bucură emoția jocului. Nu joc doar pentru bani, joc în primul rând de plăcere.”

Ai un joc preferat sau un obicei anume când alegi aparatul?

„Da, aparatul meu preferat e cel cu numărul 10. Doar la el joc.”

Ce vei face cu banii pe care i-ai castigat?

„Diseară mă distrez! Cu ce rămâne, vreau să îmi iau o mașină nouă. Am un A8, dar vreau să trec la X6.”

