Acasă » Știri » Sport » (P) S-A CÂȘTIGAT CEL MAI MARE JACKPOT DIN ROMÂNIA LA MAGNUM! 509.716,23 LEI PREMIU PLĂTIT ÎN CONSTANȚA!

(P) S-A CÂȘTIGAT CEL MAI MARE JACKPOT DIN ROMÂNIA LA MAGNUM! 509.716,23 LEI PREMIU PLĂTIT ÎN CONSTANȚA!

De: Redacția CANCAN 01/09/2025 | 20:09
(P) S-A CÂȘTIGAT CEL MAI MARE JACKPOT DIN ROMÂNIA LA MAGNUM! 509.716,23 LEI PREMIU PLĂTIT ÎN CONSTANȚA!

Un jucător norocos a reușit să câștige 509.716,23 de Lei Jackpot Cards. Află direct de la el cum a obținut acest premiu uriaș. 

Felicitări! Cum te-ai simțit când ai văzut că ai câștigat Jackpotul?

„Am mai avut noroc, dar nu așa. Am fost foarte fericit. Am avut emoții uriașe pe moment. Toată lumea din sală a fost uimită.”

Te așteptai să câștigi o sumă atât de mare?

„Mă așteptam. Am jucat pentru acest Jackpot și l-am luat!”

Care a fost prima persoană pe care ai sunat-o să îi spui vestea?

„Am sunat-o pe soția mea.”

⁠Cum au reacționat oamenii din sală când au aflat că ai câștigat?

„Au rămas fără cuvinte. Eu am jucat special la aparatul 10. Mă bucură emoția jocului. Nu joc doar pentru bani, joc în primul rând de plăcere.”

Cele 4 zodii care își schimbă viața începând cu 1 septembrie 2025. Saturn retrograd în Pești aduce transformări majore
Cele 4 zodii care își schimbă viața începând cu 1 septembrie 2025. Saturn...
„ISPITA” se strecoară între Nicușor Dan și Maia Sandu / Cine este bruneta „mândră” și „recunoscătoare” de poza cu cei doi președinți
„ISPITA” se strecoară între Nicușor Dan și Maia Sandu / Cine este bruneta...

Ai un joc preferat sau un obicei anume când alegi aparatul?

„Da, aparatul meu preferat e cel cu numărul 10. Doar la el joc.”

Ce vei face cu banii pe care i-ai castigat?

„Diseară mă distrez! Cu ce rămâne, vreau să îmi iau o mașină nouă. Am un A8, dar vreau să trec la X6.”

Cu o rețea de săli de jocuri și agenții stradale de pariuri sportive în continuă extindere, compania MAGNUM oferă o experiența de joc premium, într-un mediu sigur și modern. MAGNUM oferă entertainment în domeniul jocurilor de noroc și pariurilor sportive din 2017.

Expansiunea la nivel național a sălilor de jocuri și agențiilor de pariuri sportive MAGNUM și MAGNUMBET a adus în 2023 și primele premii importante din partea industriei de Betting & Gambling, compania fiind recompensată cu trofee onorante, precum cele pentru ”Brandul anului în Gambling”, respectiv, ”Cel mai bun operator de pariuri sportive în agențiile stradale”.

Din 2021, experiența MAGNUM a fost adusă și online, pe platforma MAGNUMBET.RO, oferind aceeași calitate și entertainment de top.

Vino și tu să trăiești experiența MAGNUM, în locațiile din toată țara sau online! Joacă responsabil și bucură-te de șansa la câștiguri magnifice!

Licenta ONJN: L1193275H000934

Tags:
Iți recomandăm
Sportivul care a devenit tată de 5 ori într-un an! Are deja 12 copii și vrea să îl facă pe al 13-lea
Showbiz internațional
Sportivul care a devenit tată de 5 ori într-un an! Are deja 12 copii și vrea să îl…
(P) Superbet rescrie regulile jocului: bonus de bun venit cum nu a mai existat!
Sport
(P) Superbet rescrie regulile jocului: bonus de bun venit cum nu a mai existat!
Bolojan, despre reforma pensiilor magistraților: Nu este o lege împotriva magistraților
Mediafax
Bolojan, despre reforma pensiilor magistraților: Nu este o lege împotriva magistraților
Cum să prepari cea mai bună ZACUSCĂ. Rețeta cunoscută doar de adevăratele gospodine
Gandul.ro
Cum să prepari cea mai bună ZACUSCĂ. Rețeta cunoscută doar de adevăratele gospodine
Cea mai frumoasă voleibalistă a lumii a publicat imagini mai mult decât îndrăznețe în costum de baie
Prosport.ro
Cea mai frumoasă voleibalistă a lumii a publicat imagini mai mult decât îndrăznețe...
Medicii au descoperit un medicament mai eficient decât aspirina pentru prevenirea infarctului. Ce este clopidogrelul
Adevarul
Medicii au descoperit un medicament mai eficient decât aspirina pentru prevenirea infarctului. Ce...
Cine s-ar afla în spatele asasinatului fostului președinte al parlamentului din Ucraina. Anunțul Kievului
Digi24
Cine s-ar afla în spatele asasinatului fostului președinte al parlamentului din Ucraina. Anunțul...
Un copil de 1 an și 8 luni, înecat într-un iaz când se afla la grădiniță privată
Mediafax
Un copil de 1 an și 8 luni, înecat într-un iaz când se...
Parteneri
Ce face acum Oana Mareș, fosta soție a lui Augustin Viziru. S-a schimbat enorm în ultimii ani
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Ce face acum Oana Mareș, fosta soție a lui Augustin Viziru. S-a schimbat enorm în...
FOTO. Cum arată mama a doi copii care a participat la Campionatele Mondiale de Bikini Fitness
Prosport.ro
FOTO. Cum arată mama a doi copii care a participat la Campionatele Mondiale de Bikini...
Parada posterioarelor! Imagini de neratat cu cei mai mulați colanți ai vedetelor din România
Ciao.ro
Parada posterioarelor! Imagini de neratat cu cei mai mulați colanți ai vedetelor din România
Ispita Cristina Scarlevschi de la Insula Iubirii, lângă Nicușor Dan și Maia Sandu la Chișinău. Fotografia a stârnit un val de reacții: „Am primit unele comentarii pline de hate”
Click.ro
Ispita Cristina Scarlevschi de la Insula Iubirii, lângă Nicușor Dan și Maia Sandu la Chișinău....
Un nepalez a fost găsit în stare de inconștiență la marginea unui drum din Vaslui! Străinul a fost salvat la timp de un jandarm aflat în timpul liber
WOWBiz.ro
Un nepalez a fost găsit în stare de inconștiență la marginea unui drum din Vaslui!...
Din ce trăiește Călin Georgescu? Fără venituri, dar cu bodyguarzi, mașină cu șofer și bani de vacanțe
Antena 3
Din ce trăiește Călin Georgescu? Fără venituri, dar cu bodyguarzi, mașină cu șofer și bani...
Putin a găsit un nou motiv pentru care a invadat Ucraina: „Această criză nu a apărut ca urmare a agresiunii Rusiei asupra Ucrainei”
Digi 24
Putin a găsit un nou motiv pentru care a invadat Ucraina: „Această criză nu a...
Un muncitor străin a intrat în comă, după ce a fost bătut cu bestialitate de un bărbat din Cluj. Agresorul a fost arestat preventiv
Digi24
Un muncitor străin a intrat în comă, după ce a fost bătut cu bestialitate de...
Kia Sportage facelift, schimbări importante pentru unul dintre cele mai iubite SUV-uri
Promotor.ro
Kia Sportage facelift, schimbări importante pentru unul dintre cele mai iubite SUV-uri
Gordon Ramsay, primul mesaj după diagnosticul de cancer: „Nu uitați de protecția solară!” Care este starea de sănătate a celebrului bucătar
kanald.ro
Gordon Ramsay, primul mesaj după diagnosticul de cancer: „Nu uitați de protecția solară!” Care este...
VIDEO Cutremur de 6 grade cu peste 800 de morți. Alte sute de oameni, dați dispăruți și căutați sub dărâmături
StirileKanalD
VIDEO Cutremur de 6 grade cu peste 800 de morți. Alte sute de oameni, dați...
VIDEO Un conflict din trecut între Angela Rusu și Laura Lavric, dăinuie și în prezent în viața celor două! Ce s-a întâmplat la un eveniment din Italia?
kfetele.ro
VIDEO Un conflict din trecut între Angela Rusu și Laura Lavric, dăinuie și în prezent...
Crimă șocantă în Mexic! Esmeralda, o vedetă TikTok, a fost găsită fără suflare într-o camionetă abandonată, alături de întreaga sa familie
WOWBiz.ro
Crimă șocantă în Mexic! Esmeralda, o vedetă TikTok, a fost găsită fără suflare într-o camionetă...
Sfidare la primării, în plină criză: angajaţi trimişi la Miami pentru a învăţa să
observatornews.ro
Sfidare la primării, în plină criză: angajaţi trimişi la Miami pentru a învăţa să "combată...
BANCUL ZILEI. – Bubulino, mi-e foarte rușine de vecinul nostru de la etajul 3!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – Bubulino, mi-e foarte rușine de vecinul nostru de la etajul 3!
Noi telefoane flagship vor fi lansate în această toamnă. Care sunt noutățile aduse de acestea?
go4it.ro
Noi telefoane flagship vor fi lansate în această toamnă. Care sunt noutățile aduse de acestea?
Motivul pentru care tot mai mulți copii își abandonează părinții
Descopera.ro
Motivul pentru care tot mai mulți copii își abandonează părinții
DOLIU URIAȘ în România! L-am pierdut și pe el... Marele nostru CÂNTĂREȚ A MURIT, în urmă cu scurt timp, iar acum toată lumea îl plânge
Viva.ro
DOLIU URIAȘ în România! L-am pierdut și pe el... Marele nostru CÂNTĂREȚ A MURIT, în...
Ianis Hagi s-a decis în ultimele ore de mercato. Semnează cu o echipă surpriză din Turcia, după ce a refuzat oferta din La Liga! Exclusiv
Fanatik.ro
Ianis Hagi s-a decis în ultimele ore de mercato. Semnează cu o echipă surpriză din...
Primarul Chișinăului, spionul Rusiei? Cum ar fi putut Ion Ceban să ofere Moscovei informații esențiale din inima politicii românești. Întâlniri neașteptate la București
Fanatik.ro
Primarul Chișinăului, spionul Rusiei? Cum ar fi putut Ion Ceban să ofere Moscovei informații esențiale...
Zi mare pentru familia Băsescu! Elena Băsescu e în culmea fericirii: Într-o clipă, viața se întâmplă (FOTO)
Capital.ro
Zi mare pentru familia Băsescu! Elena Băsescu e în culmea fericirii: Într-o clipă, viața se...
BREAKING NEWS! Lovitura fatală pentru români! Guvernul pregătește majorarea TVA de 21 la 23%!
Romania TV
BREAKING NEWS! Lovitura fatală pentru români! Guvernul pregătește majorarea TVA de 21 la 23%!
Jocul românesc inspirat de o tragedie cauzată de regimul comunist
Go4Games
Jocul românesc inspirat de o tragedie cauzată de regimul comunist
Călin Georgescu nu mai scapă. Judecătorii au dat verdictul azi, 1 septembrie
Capital.ro
Călin Georgescu nu mai scapă. Judecătorii au dat verdictul azi, 1 septembrie
Horoscopul lui Dom’ Profesor,  2 septembrie 2025. Vara continuă până pe 21 septembrie
evz.ro
Horoscopul lui Dom’ Profesor,  2 septembrie 2025. Vara continuă până pe 21 septembrie
Cele 4 zodii care își schimbă viața începând cu 1 septembrie 2025. Saturn retrograd în Pești aduce transformări majore
Gandul.ro
Cele 4 zodii care își schimbă viața începând cu 1 septembrie 2025. Saturn retrograd în...
Fiul lui Ion Țiriac, pachet de mușchi la 48 de ani. Imaginile cu care și-a surprins chiar și iubita
as.ro
Fiul lui Ion Țiriac, pachet de mușchi la 48 de ani. Imaginile cu care și-a...
Mihaela Rădulescu s-a întors în România, în mare secret. Cum a fost surprinsă, la o lună de la decesul iubitului său
A1
Mihaela Rădulescu s-a întors în România, în mare secret. Cum a fost surprinsă, la o...
HOROSCOP 2 septembrie 2025. O zodie își găsește echilibrul și primește sprijinul de care avea mare nevoie! Urmează o perioadă plină de surprize și reușite pentru aceasta
radioimpuls.ro
HOROSCOP 2 septembrie 2025. O zodie își găsește echilibrul și primește sprijinul de care avea...
Gigi Becali i-a găsit rolul lui Chiricheș la FCSB! Ce post va ocupa în cadrul clubului. Exclusiv
Fanatik.ro
Gigi Becali i-a găsit rolul lui Chiricheș la FCSB! Ce post va ocupa în cadrul...
Când începe, de fapt, școala. Ultimele informații de la profesori: „Colegii noștri vor veni masiv în Piața Victoriei”
Fanatik.ro
Când începe, de fapt, școala. Ultimele informații de la profesori: „Colegii noștri vor veni masiv...
Știrile zilei, 27 august 2025
Yellow News
Știrile zilei, 27 august 2025
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Doliu în lumea sportului! Un portar de 33 de ani a murit pe teren, în timpul meciului
Doliu în lumea sportului! Un portar de 33 de ani a murit pe teren, în timpul meciului
Crimă la Burning Man! Un bărbat a fost găsit fără viață, în ultima zi de festival
Crimă la Burning Man! Un bărbat a fost găsit fără viață, în ultima zi de festival
Ce propunere indecentă a scos-o din minți pe Theo Rose: „Lasă-mă d***u în pace, o fi și asta ...
Ce propunere indecentă a scos-o din minți pe Theo Rose: „Lasă-mă d***u în pace, o fi și asta o chestie”
Horoscop 2 septembrie 2025. Zodia care are grave probleme financiare
Horoscop 2 septembrie 2025. Zodia care are grave probleme financiare
Superstarul hollywoodian, de la Venezia, direct la… Mega Image! Fratele Juliei Roberts, Eric, topit ...
Superstarul hollywoodian, de la Venezia, direct la… Mega Image! Fratele Juliei Roberts, Eric, topit după ”Gusturi Românești”
Georgina Rodriguez, prezență extravagantă la Veneția! S-a plimbat cu gondola într-o ținută cât ...
Georgina Rodriguez, prezență extravagantă la Veneția! S-a plimbat cu gondola într-o ținută cât 4 salarii minime din România
Vezi toate știrile
×