(P) Superbet rescrie regulile jocului: bonus de bun venit cum nu a mai existat!

27 august 2025 e o zi importantă în viața industriei pariurilor sportive din România: pentru prima dată de la reglementarea pieței, Superbet oferă un bonus de bun venit cu rulaj minim, x1, 100% până la 500 de lei la sport și casino!

Într-o piață inundată de promoții-fantomă și oferte „de nerefuzat”, cu condiții de rulaj imposibil de atins, Superbet, liderul industriei din România, alege normalitatea. Și îi oferă oricărui client nou șansa de a se bucura de un bonus de bun venit în adevăratul sens al cuvântului. La polul opus față de rulajele aberante existente.

Ai bonusul corect, de 40 de ori mai ușor de rulat

Te-ai săturat de bonusuri cât case imaginare și promisiuni că jocul începe acum, când, de fapt, începe după ce rulezi zeci de mii de lei? La Superbet, cea mai apreciată platformă de pariuri sportive și casino din România, primești un bonus de 100% până la 500 de lei, tu alegi dacă-l folosești în secțiunea Sport sau în secțiunea Casino și îl deblochezi fără să dai „gheare” la nesfârșit.

Pașii sunt simpli, la fel și condiția de rulaj, neîntâlnită în industrie în acest moment: o singură dată, nu de 10, 30, 35 sau chiar 40 de ori! Poți retrage banii chiar în aceeași zi în care ai primit bonusul, îi poți miza pe miile de opțiuni la pariuri sportive din toate sporturile sau poți intra cu ei în programul SuperPariori, unic în România și cu beneficia reale!

Cum te bucuri de noul bonus de bun venit?

Deschizi un cont pe site-ul sau în aplicația Superbet;

Depui cel puțin 20 de lei;

Alegi între Sport și Casino;

Rulezi bonusul o dată, nu până rămâi fără bani;

Te bucuri instant de c âștigurile rezultate ;

Alege jocul legal și responsabil, stai departe de site-uri ilegale!

