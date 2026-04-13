Pălăria din exil a lui Napoleon, descoperită după decenii, va fi expusă lângă Paris

O pălărie purtată de Napoleon Bonaparte în timpul exilului său pe insula Sfânta Elena a fost autentificată recent și va fi expusă în Franța. Descoperirea, considerată un „miracol” de istorici, readuce în atenție ultimele momente din viața celebrului lider.

Conform AFP,pălăria neagră de tip bicorn, realizată din fetru de castor, va fi prezentată publicului la Château de Chantilly, în apropiere de Paris. Obiectul a fost păstrat într-o stare remarcabilă, iar specialiștii spun că fiecare detaliu confirmă autenticitatea sa.

Istoricii consideră această descoperire extrem de valoroasă, mai ales pentru că traseul obiectului este cunoscut în detaliu — de la exilul lui Napoleon pe insula Sfânta Elena până în prezent.

Potrivit expertului Jean-Guillaume Parich, pălăria este una dintre cele patru pe care Napoleon le-a luat cu el în exil. Interiorul din mătase prezintă urme vizibile de transpirație, un detaliu care oferă o conexiune directă și aproape intimă cu ultimele sale zile.

Astfel de elemente contribuie la umanizarea unei figuri istorice adesea percepute ca mitică.

Un obiect pierdut și regăsit

După moartea lui Napoleon în 1821, obiectele sale personale ar fi trebuit să ajungă la fiul său, însă acest lucru nu s-a întâmplat. În cele din urmă, moștenirea a fost transmisă surorii sale, Caroline Murat.

Pălăria a ajuns în colecția muzeului din Chantilly în 1904, dar a fost depozitată și uitată timp de peste un secol. Abia în 2025, în timpul pregătirii unei expoziții, specialiștii au reușit să-i confirme autenticitatea.

Un simbol iconic al lui Napoleon

Pălăria a fost realizată de Poupard, pălărierul oficial al împăratului, și include toate elementele caracteristice: cocarda tricoloră, proporțiile specifice și căptușeala din mătase.

Napoleon avea între 60 și 80 de astfel de pălării, dar doar aproximativ 15 au fost autentificate până în prezent. Stilul său unic de a purta bicornul lateral îl făcea ușor de recunoscut pe câmpul de luptă.

Valoare istorică și financiară

Obiectele care i-au aparținut lui Napoleon sunt extrem de căutate de colecționari. În 2023, o altă pălărie a împăratului a fost vândută pentru aproape 2 milioane de euro, un record care arată fascinația continuă pentru această figură istorică.

Noua piesă descoperită va fi piesa centrală a unei expoziții dedicate colecțiilor surorii sale și promite să atragă atât pasionații de istorie, cât și publicul larg.

CITEȘTE ȘI: A fost Napoleon, cel mai mare lider istoric, învins de iepuri? Povestea care a făcut din împăratul Europei victima unor blănoși flămânzi

De la Împărăteasa Eugénie la Regina Victoria și Ecaterina a Rusiei: comorile regale care dau fiori Parisului