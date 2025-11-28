Acasă » Știri » Pandemia care ar putea amenința omenirea după covid-19! Institutul Pasteur din Franța a lansat un avertisment major

Pandemia care ar putea amenința omenirea după covid-19! Institutul Pasteur din Franța a lansat un avertisment major

28/11/2025 | 10:53
Pandemia care ar putea amenința omenirea după covid-19! Institutul Pasteur din Franța a lansat un avertisment major
Experții trag un semnal de alarmă: o criză globală mai gravă decât pandemia de COVID-19 ar putea lovi planeta. Care sunt pericolele iminente pentru populație și ce spun specialiștii vedeți în rândurile de mai jos!

Pe data de 27 noiembrie, Institutul Pasteur din Franța a emis un avertisment important privind amenințările pe care virusul gripei aviare le poate reprezenta pentru sănătatea populației. Directorul Centrului de Infecții Respiratorii a avertizat că virusul ar putea suferi mutații și, dacă ar ajunge să se transmită de la om la om, ar putea declanșa o pandemie mult mai gravă decât cea provocată de COVID-19.

Pandemia care ar putea amenința omenirea după covid-19

Specialiștii Institutului Pasteur precizează că există riscul apariției unui nou virus care ar provoca o pandemie mult mai gravă decât COVID-19.

„Ceea ce ne temem este ca virusul să se adapteze la mamifere, în special la oameni, devenind capabil de transmitere de la om la om, iar acel virus ar fi un virus pandemic”, a declarat Marie-Anne Rameix-Welti, director medical al centrului de infecții respiratorii al Institutului Pasteur.

Mai mult decât atât, directorul medical a mai precizat că populația are anticorpi împotriva gripei sezoniere comune H1 și H3, însă nu are anticorpi împotriva gripei aviare H5, care afectează păsările și mamiferele, la fel cum nu au avut anticorpi împotriva COVID-19.

De asemenea, Marie-Anne Rameix-Welti a adăugat că, dacă virusul gripei aviare ar suferi o mutație care să-i permită transmiterea de la om la om, lumea ar fi totuși mai bine pregătită decât a fost în fața pandemiei de COVID-19.

