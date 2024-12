Panică pe scenă! Toți au crezut că Elton John a fost asasinat după ce s-a prăbușit într-o baltă de sânge

Incident șocant petrecut în timpul unui concert susținut de artistul britanic Elton John. Un bărbat din public l-a atacat violent pe cântăreț în timpul reprezentației.

Elton John a suferit șocul vieții în timpul unui concert susținut în Greensboro, Carolina de Nord. Din tâmpla artistului în vârstă de 77 de ani a început brusc să țâșnească sânge iar membrii trupei sale au crezut că a fost împușcat.

Din fericire, a fost vorba de o pipă metalică aruncată din public. Din nefericire, lovitura putea fi fatală, având în vedere zona în care a lovit.

Șocul loviturii l-a făcut pe cântăreț să se stingă pe scenă. Colegii l-au târât la marginea scenei iar paramedicii i-au acordat primul ajutor.

Artistul pop rock obișnuit să fie ovaționat și să primească flori, jucării sau alte obiecte simbolice, nu se aștepta să fie lovit cu o asemenea intensitate. Elton John rememorează incidentul în cea mai nouă carte autobiografică „Farewell Yellow Brick Road”.

„Sunt obișnuit ca la concerte mulțimea să fie în delir și să arunce cu diverse obiecte, adesea moi. În timp ce interpretam Burn Down the Mission la Greensboro, cineva din public a aruncat o pipă metalică spre scenă. Nu am văzut-o venind în direcția mea. Imediat ce m-a lovit, sângele a sărit din tâmplă. Trupa a continuat să cânte pentru că le-a luat o secundă să-și dea seama ce s-a întâmplat. M-au dus la marginea scenei și am primit îngrijiri medicale. Ulterior, mi-au spus că au crezut că sunt împușcat, pentru că am pierdut mult sânge. Deși a fost neplăcut, în mod paradoxal rămâne unul dintre momentele mele preferate din timpul acelui turneu”, declara artistul.