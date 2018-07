Nu există durere mai mare pentru un părinte decât acela de a-și pierde copilul! Din păcate, Geta Dovleac, mama Denisei Răducu, știe acest lucru mult prea bine. Femeia este bolnavă și abia poate să doarmă de când i-a murit fata. În urmă cu câteva zile, părinții Denisei Manelista i-au făcut parastas, dar separat, fiecare la casele lor.

Geta Dovleac a făcut un parastas pentru 100 de persoane și a respectat cu sfințenie tradiția. Pe lângă bucate, femeia a dat de pomană pilotă, perne, lenjerie, haine şi multe altele. Geta Dovleac este despărțită de ani buni de tatăl Denisei Răducu, Emilian Răducu. Cei doi locuiesc în aceeași comună, la mai puțin de 1 km depărtare unul de celălalt. Și Emilian Răducu i-a făcut parastas fiicei lui, pentru pe 23 iulie se împlinește un an de când acesta a trecut în neființă.

Mama Denisei Răducu nu-și poate găsi liniștea

„Nu mai sunt om de când fiica mea s-a înălţat la ceruri. Pentru mine, acest an a trecut ca un calvar, sunt bolnavă, nu mai pot. Am mai slăbit, nu mai pot să mănânc, nu pot să dorm… Mi-a lăsat un gol imens în suflet. A fost un înger de copil, a fost cel mai cuminte, cel mai deştept! A terminat liceul, facultatea, şi-a cumpărat casă, maşină, ţinea posturile, făcea curăţenie singură… Nici nu ştia să se certe, nu se plângea niciodată, suferinţa ei nu o spunea nimănui. Ea era sufletul meu! La parastas am invitat vecinii, prietenii, rude… M-am pregătit pentru 100 de persoane", a povestit Geta Dovleac pentru click.ro. De când a murit fata ei, femeia plânge în continuu și nu-și poate găsi liniștea. Merge la cimitir aproape în fiecare zi și nimeni nu-i poate alina durerea. Și tatăl Denisei suferă. Emilian Răducu i-a făcut și el parastas regretatei cântărețe, așa cum a putut el.

„Geta m-a invitat la praznic, dar a trebuit să mă ocup să fac şi eu slujbă şi parastas. La ea acasă se face pomană mare, însă eu i-am făcut un salindar de ţărână (n.r. o rânduială de pomenire a morţilor la 40 de Liturghii succesive). Pe masă am pus de toate: felul unu, doi şi trei, plus prăjituri şi fructe”, a mărturisit Emilian Răducu pentru sursa citată.