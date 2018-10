Pariurile week-end-ului» Am pregătit 12 de ponturi pentru un final de săptămână plin de câștiguri!

Ieri am ieșit din nou pe plus și am ”înverzit” majoritatea pronosticurilor, o bună parte dintre ele în cote excelente. Am intuit ambele scenarii de la prologul etapei din Serie A, Torino – Frosinone, iar simplul aspect al unui gol marcat de oaspeți ne-a dublat investiția.

Ponturile câștigătoare ale zilei de vineri:

TOULOUSE – NICE SUB 2.5 GOLURI COTA 1.77 (1-1)

TORINO – FROSINONE OASPEȚII MARCHEAZĂ COTA 1.98 (3-2)

TORINO – FROSINONE GOL ÎN AMBELE REPRIZE COTA 1.64 (1-0, 3-2)

DARMSTADT – HAMBURG PESTE 2 GOLURI ASIATIC COTA 1.41 (1-2)

RODA – JONG PSV GG COTA 1.51 (2-3)

ATHLETIC BILBAO – REAL SOCIEDAD PESTE 8.5 CORNERE COTA 1.41 (11-0)

Aflați în pragul unui nou week-end extrem de încărcat din punct de vedere fotbalistic, alegem să mergem pe mâna celor mai importante campionate din Europa. De aceea, am pregătit un calup de 12 selecții pentru zilele de sâmbătă și duminică, filtrând sever o ofertă de pariere foarte bogată. Mizăm, în mare parte, pe scenarii spectaculoase, cu goluri de ambele părți, anticipând golurile pe bandă rulantă în confruntările cu potențial ridicat de fotbal deschis. Nu lipsesc nici derby-urile din acest week-end. După o perioadă dificilă și încărcată, Liverpool va da din nou piept cu un adversar titanic, de această dată campioana en-titre din Premier League, Manchester City. Deși trupa lui Jurgen Klopp a câștigat ultimele patru dueluri directe, oaspeții par mai proaspeți, mai incisivi și mai capabili de a da lovitura în fața unui adversar aflat într-un moment sensibil. În La Liga, meciul etapei se joacă pe ”Mestalla”. Valencia va primi vizita liderului din Spania, Barcelona, catalanii venind, însă, după o serie de trei etape fără victorie. Succes, tuturor!

BURNLEY – HUDDERSFIELD SUB 2.5 GOLURI COTA 1.53

TOTTENHAM – CARDIFF GG COTA 2.05

DORTMUND – AUGSBURG GOL ÎN AMBELE REPRIZE COTA 1.46

BAYERN – MONCHENGLADBACH GOL BAYERN ÎN AMBELE REPRIZE COTA 1.46

UDINESE – JUVENTUS 2-4 GOLURI COTA 1.54

EMPOLI – AS ROMA GG COTA 1.66

CS ”U” CRAIOVA – HERMANNSTADT PESTE 2 GOLURI ASIATIC COTA 1.52

LIVERPOOL – MANCHESTER CITY X2 COTA 1.59

GENOA – PARMA 1-3 GOLURI COTA 1.41

NAPOLI – SASSUOLO 3+ COTA 1.45

VALENCIA – BARCELONA GG COTA 1.58

AJAX – AZ ALKMAAR GG COTA 1.53