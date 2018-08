Pariurile zile: Căutăm profitul exclusiv în preliminariile UEFA Europa League! Vezi cele 12 selecții de astăzi »

Turul 3 al preliminariilor Ligii Europa acaparează aproape complet oferta fotbalistică a zilei de joi. Nu mai puțin de 35 de confruntări garantează o porție consistentă de spectacol, într-o seară în care putem înregistra câștiguri considerabile.

Pariurile zilei

În consecință, astăzi ne axăm pe meciurile europene, inclusiv pe cele ale echipelor românești. FCSB, CFR Cluj și CS ”U” Craiova sunt angrenate în această fază a competiției, iar noi am pregătit câte un pont pe măsură pentru fiecare duel în parte.

Dacă CFR are parte de un adversar modest și poate rezolva ecuația calificării încă din turul cu armenii de la Alashkert, FCSB nu va avea meci ușor în ”infernul” de pe ”Poljud”, Hajduk Split promițând a le face viață grea elevilor lui Dică. Cele mai mici șanse le are Craiova. După un start ezitant de sezon intern, oltenii lui vor lupta pe terenul lui Red Bull Leipzig, una dintre cele mai puternice formații din Bundesliga la ora actuală. Mizând pe goluri în majoritatea duelurilor alese, propunem un set de 12 pronosticuri, ce ne poate rotunji bilanțul excelent de până acum. Succes, tuturor!

ALASHKERT – CFR CLUJ 2 COTA 1.50

RB LEIPZIG – CS „U” CRAIOVA GOL ÎN AMBELE REPRIZE COTA 1.42

HAJDUK SPLIT – FCSB PAUZĂ SAU FINAL X COTA 1.55

UFA – NIEDERCORN SUB 3 GOLURI ASIATIC COTA 1.38

APOLLON – BREST SUB 2.5 GOLURI COTA 1.79

LUDOGORETS – ZRINJSKI 3+ COTA 1.95

HAPOEL HAIFA – ATALANTA ATALANTA PESTE 1.5 GOLURI COTA 1.40

SIGMA OLOMOUC – K. ALMATY SUB 3 GOLURI ASIATIC COTA 1.45

SLOVAN BRATISLAVA – RAPID VIENA X2 COTA 1.42

HIBERNIAN – MOLDE 1-3 GOLURI COTA 1.42

BAȘAKȘEHIR – BURNLEY GAZDELE DESCHID SCORUL COTA 1.68

SEVILLA – ZALGRIS 4+ COTA 1.64