Pariurile zilei: Facem câștigurile, cu Liga Campionilor în prim-plan! Avem 9 propuneri »

Capul de afiş al zilei, dar şi al ofertei de pariere de marţi, este meciul dintre Liverpool şi AS Roma, contând pentru prima manşă a semifinalelor Ligii Campionilor. Pornind de la acest duel de 5 stele, construim un pachet de ponturi capabil să ne livreze încă o dată profit în doze considerabile.

Așadar, astăzi ne axăm pe super confruntarea de pe Anfield, pentrr care am pregătit 3 pronosticuri. Ne aşteptăm la un forcing susţinut al “cormoranilor”, asemănător celui exercitat în prima repriză a disputei cu Manchester City, din faza sferturilor. Defensiva romană va fi pusă în mare dificulate, aşa cum s-a întâmplat în fiecare deplasare stagională de Liga Campionilor. În cele 5 meciuri jucate pe terenurile adverse în grupe, optimi şi sferturi, Roma a încasat 12 goluri! Tridentul letal Salah – Firmino – Mane este pregătit să evidenţieze încă o dată vulnerabilităţile acestei apărări.

Facem o vizită în Championship, acolo unde avem programate două dueluri tari, decisive pentru promovarea în Premier League, dar și pentru retrogradarea în League One, cu doar două etape înainte de finalul sezonului. Completăm setul de ponturi cu variante din ligile inferioare ale Franței, Austriei și Suediei și mizăm cu predilecție pe goluri. În final, o propunere propunere solidă din play-off-ul NBA ce le opune pe Golden State Warriors și San Antonio Spurs. Succes, tuturor!

Fotbal:

LIVERPOOL – AS ROMA SUB 3.5 GOLURI COTA 1.61

LIVERPOOL – AS ROMA PESTE 4.5 CARTONAȘE COTA 1.61

LIVERPOOL – AS ROMA PESTE 9.5 CORNERE COTA 1.54

DERBY – CARDIFF GG COTA 1.87

NOTTINGHAM FOREST – BARNSLEY X2 COTA 1.45

NIMES – LORIENT 1X & 2+ COTA 1.48

HELSINGBORG – AFC ESKILSTUNA GOL ÎN AMBELE REPRIZE COTA 1.55

WACKER INNSBRUCK – HARTBERG 1 CU HA (0) COTA 1.66

Baschet:

GOLDEN STATE WARRIORS – SAN ANTONIO SPURS 1 CU HA (-1.5) COTA 1.40