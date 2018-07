Pariurile zilei: Pachet de 8 propuneri în deschiderea săptămânii! Vezi care sunt »

Am incheiat weekendul destul de bine, chiar dacă Liga 1 în special și surprizele propuse de întrecerea interna în prima rundă a stagiunii, au anulat multe din biletele de pariuri jucate sâmbătă și duminică. Un peste alta, 8 pronosticuri corecte oferite în pachetul de sâmbătă, 6 dintre acestea din competițiile externe.

Pariurile câștigătoare din weekend:

ASTRA – FCSB, GAZDELE, PESTE 3.5 CORNERE – COTA 1.65 (4)

DINAMO – FC VOLUNTARI, PESTE 1.5 GOLURI – COTA 1.46 (2-1)

SPARTA PRAGA – OPAVA, GAZDELE MARCHEAZĂ 2+ , COTA 1.40 (2-0)

SPARTA PRAGA – OPAVA, 1 CU HANDICAP -1, COTA 1.74 (2-0)

BASEL – ST.GALLEN, PESTE 2.5 GOLURI – COTA 1.46 (1-2)

CHICAGO FIRE – TORONTO FC, AMBELE MARCHEAZA – COTA 1.38 (1-2)

CLUB BRUGGE – STANDARD LIEGE, AMBELE MARCHEAZĂ – COTA 1.66 (2-1)

CLUB BRUGGE – STANDARD LIEGE, PESTE 8.5 CORNERE ÎN MECI – COTA 1.49 (5-4)

Pariurile zilei

Și astăzi ne focusăm pe Liga 1. Avem, așa cum ne-am obișnuit, două partide. De la ora 18:00, Gaz Metan Mediaș joacă în fața fanilor proprii cu Concordia Chiajna. Oaspeții sunt ușor favoriți, chiar dacă medieșenii sunt neînvinși în ultimele 4 meciuri directe, cele contând pentru sezonul 2017/18. Tot astăzi debutează în noua stagiune Craiova, castigatoare a Cupei Romaniei si a treia clasata la finele campionatului precedent. În primul meci, formația antrenată de Mangia primeste vizita Politehnicii Iasi. Oltenii i-au vandut in vara pe doi dintre artizanii parcursului excelent din sezonul trecut, Baluța și Gustavo, plus Screciu, unul dintre cei mai promițători tineri jucatori romani. La capitolul achizitii…pauză. Doar anonimul Pigliacelli si Cicăldau, ultimul, extrem de slab in Supercupa pierdută de Craiova, acasă, în fața CFR-ului. Atentie, insa, și la transformarile prin care au trecut ieșenii in ultimele doua luni. Pentru echipa lui Stoican nu mai joaca Qaka, Jo și Platini, 3 din oamenii i-au condus pe ”alb-albaștri” până în play-off-ului campionatului anterior.

Selectăm câteva pronosticuri pentru jocurile din Liga 1 și completăm pachetul zilei cu alte o serie de variante din întrecerile externe aflate în desfășurare. Succes, tuturor!

Ponturi Liga 1

GAZ METAN – CONCORDIA, X PAUZĂ SAU FINAL – COTA 1.60

GAZ METAN – CONCORDIA, SUB 1.5 GOLURI ÎN PRIMA REPRIZĂ – COTA 1.30

”U” CRAIOVA – POLI IAȘI, SUB 2.5 GOLURI – COTA 1.63

”U” CRAIOVA – POLI IAȘI, GAZDELE PESTE 5.5 CORNERE – COTA 2.06

Ponturi din alte campionate

(Amical) PRESTON – BURNLEY, AMBELE MARCHEAZĂ – COTA 1.50

NORRKOPING – ELFSBORG, GOL ÎN AMBELE REPRIZE – COTA 1.41

HAMMARBY – DALKURD, 1X & PESTE 1.5 GOLURI – COTA 1.30

HOBRO – FC COPENHAGA, 1-3 GOLURI ÎN MECI – COTA 1.42