Participarea la ”Te cunosc de undeva” l-a transformat total! Ce a pus Nick de la N&D în coșul de cumpărături? Nevasta a tras cu ochiul și…

Nick de la N&D a cunoscut succesul de tânăr, alături de colega lui de trupă, Delia Matache. Dacă despre artistă se știe că a rămas în toți anii în topuri, Nick, pe numele lui real, Nicolae Marin, a stat mai în umbră. S-a axat pe viața de familie, are o soție minunată care îi este alături de trei decenii, iar împreună au o fată, care deja a cunoscut puțin din gustul succesului. Recent însă, artistul a revenit pe micile ecrane în cel mai longeviv show al Antenei 1, Te cunosc de undeva. Artistul va face echipă cu Sali Levent și speră să impresioneze juriul și publicul de acasă. Iar pentru asta, se ocupă intens, iar alături îi este nimeni alta decât soția lui. Iată cum i-a surprins CANCAN.RO pe Nick de la N&D și pe partenera sa.

Nick de la N&D a revenit cu forțe proaspete și speră să rămână așa. Vă spuneam că artistul face parte din cele nouă echipe de la ”Te cunosc de undeva” din acest sezon. Artistul pare că se pregătește pentru momentele de acolo și vrea să fie în formă din toate punctele de vedere, iar alături îi este desigur, soția.

Nick de la N&D are grijă la siluetă! Emisiunea Te cunosc de Undeva l-a băgat în alertă?!

Silueta subțire și condiția fizică pentru a susține concerte și melodii live, cu dietă și sport se țin, iar Nick știe prea bine asta. Artist cu vechime, fostul partener de trupă al Deliei, are mare grijă să fie în formă, mai ales că acum face parte și din concurenții ”Te cunosc de undeva”. Aflat într-un supermarket, alături de soția lui, cântărețul s-a orientat doar la mâncare sănătoasă. A umplut coșul cu legume, fructe și salată pe care le-a ales atent.

Apoi, Nick de la N&D s-a îndreptat către raionul cu produse la ofertă, însă nimic nu a fost pe placul lui de acolo. Și la frigidere, cântărețul și partenera lui nu au stat puțin, dimpotrivă. Au luat fiecare produs în parte la analizat și, după ce au trecut testul, produsele au fost introduse în coșul de cumpărături.

Remarcăm că Nick nu și-a schimbat deloc stilul, ci poartă haine largi, dar piesa de rezistență rămâne, desigur, șapca. Soția lui, pe de altă parte, a purtat o geacă groasă de firmă, o pereche de blugi largi și încălțări sport. Au mers împreună la casă, au plătit și s-au îndreptat către mașină.

