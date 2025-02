Pepe dă din culisele ”Te cunosc de undeva”: fetele au căzut pe spate! Le-a luat direct din parcare: ”Să fiți pregătite de …” 

Pepe a fost de două ori câștigător Te cunosc de undeva, dar a prins podiumul și în alte sezoane în care a participat. Este al cincelea sezon de când, alături de Alina Pușcaș prezintă emisiunea, astfel că experiența își spune cuvântul. Nu este de mirare, așadar, că Pepe este cel mai indicat să le dea sfaturi concurenților celui mai nou sezon al emisiunii de la Antena 1. Așa l-am surprins și noi în timp ce se asigura că una dintre perechi a înțeles ceea ce prezentatorul emisiunii le-a spus. CANCAN.RO a stat de vorbă cu Pepe și a aflat de la el ce ne așteaptă în noul sezon, dar și cât de pregătiți sunt concurenții din acest sezon.

La avanpremiera noului sezon Te cunosc de undeva l-am surprins pe Pepe în timp ce stătea de vorbă cu una dintre echipele participante din acest sezon. Celebrul artist face parte dintre veteranii emisiunii, astfel că nu este de mirare că echipele din acest sezon sunt ochi și urechi la tot ce spune el. De asemenea, am aflat că echipele sunt atente la tot ce spun profesorii și totodată la curent cu tot ce s-a întâmplat în sezoanele trecute. Pepe recunoaște că a rămas plăcut surprins de concurenții acestui sezon, dar a dezvăluit și cât se stresa el la început din cauza ruletei care nu a fost mereu „prietenoasă”.

Pepe, prins în fapt! Iată ce sfaturi dădea unei echipe

CANCAN.RO: Dați-ne și nouă câteva detalii din „bucătăria” voastră?!

Pepe: Nu putem să vă dezvăluim ce personaje au avut, acestea sunt caterincile noastre, dar uitați-vă sâmbătă și veți afla.

CANCAN.RO: Ne uităm cu siguranță. Spune-mi dacă ți-a plăcut de fete (n.r. Cristina Ciobănașu și Bianca Purcarea)? Au făut show, s-au transformat cum trebuie?

Pepe: Sunt senzaționale, au avut mai multe transformări, am văzut în avans deja. Am filmat deja cinci ediții, oricum deja ne-am împrietenit, avem glumele noastre. Astăzi am văzut și eu cum arată netransformate. Sunt super talentate.

CANCAN.RO: Le-ai dat sfaturi concurenților?

Pepe: Țineți minte când ne-am întâlnit în parcare și v-am spus ceva?!

Cristina Ciobănașu și Bianca: Da, ne-a spus că este un roller coster emoțional. Să fim pregătite de tiribombe emoționale și se adeverește ce a spus.

CANCAN.RO: Și bărbaților le-ai dat vreun sfat legat de travesti. Am înțeles că mai erau pe la început printre ei cei cărora le este teamă de tocuri, de unghii, de machiaj…

Pepe: Nu le spun nimic, lasă-i și pe ei să se dea cu capul de pereți, să înțeleagă și ei cum stau lucrurile și vorbim după aceea, măcar după primele 10 episoade, că până la finală mai avem și apoi stăm de vorbă ca între cunoscători.

Ce spune prezentatorul despre concurenții noului sezon: „Au venit cu temele făcute”

CANCAN.RO: Ținând cont că ai fost atâtea sezoane concurent, există vreun personaj care ți-ai fi dorit să-ți pice la ruletă și nu s-a întâmplat?

Pepe: Sunt foarte multe, sunt multe și din acest sezon pe care mi-aș fi dorit să le interpretez. Au apărut niște personaje noi în acest sezon și sunt senzaționale. Problema este că nu poți negocia cu ruleta, îți dă ce vrea ea, să te încurce. Este un joc frumos Te cunosc de undeva pe care îl poate juca oricine, și cei de acasă îl pot juca, totul este să o faci la nivel înalt. Aici avem cea mai bună echipă de transformare și ca make-up, și echipa de producție. Avem scenografie senzațională, efectiv într-un moment de două minute și jumătate filmat încontinuu, noi aducem la viață un personaj care a filmat poate săptămâni întregi pentru un videoclip și arată foarte bine. Este o muncă titanică în spate, mai mare e munca celor din spate, decât ceea ce vedeți voi la televizor, și anume artistul cu transformarea. În spate se lucrează enorm. Și să se coreleze toate echipele astea încât să iasă produsul cel mai bun pentru artist, pentru show. Iar artistul nu face altceva decât să repete, să învețe și să asculte sfaturile profesorilor și să dea ce este mai bun în acele două, trei minute, apoi să se bucure. Iar cei de acasă sunt cei mai câștigați.

CANCAN.RO: Te-ai bucurat încă de la început, de la primele personaje interpretate de show sau aveai stres?

Pepe: M-am stresat din prima și m-am distrat din prima. Nu ai cum altfel, ai terminat cu momentul și cu stresul, după care începe caterinca.

CANCAN.RO: Concurenții să ia aminte la ce ai spus tu, veteranul emisiunii și câștigător.

Pepe: Au înțeles, parcă au venit cu temele făcute sezonul acesta, chiar dacă sunt noi toți. Sunt buni, sunt buni.

