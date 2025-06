Patimile lui Iustin! La ce l-ar fi supus Marilu Dobrescu: ”Am țipat, ajutooor!” Cum l-ar fi agresat mama roșcatei: ”Am sunat la Poliție!”

În cel mai recent interviu CANCAN EXCLUSIV, Iustin Petrescu face lumină în scandalul cu fosta iubită, Marilu Dobrescu. După ce tânăra l-a acuzat de violențe fizice și abuz emoțional, influencerul iese la atac și îi plătește cu aceeași monedă! Acesta explică de câte ori și-a mai agresat Marilu pisica, de câte ori l-ar fi înșelat și de ce mama vloggeriței l-ar fi atacat. În plus, influencerul susține că fosta l-ar fi… sechestrat! Detaliile halucinante din spatele pozelor perfecte de pe Internet, mai jos!

Marilu Dobrescu și Iustin Petrescu sunt în mijlocul unui scandal monstruos. După ce au încercat, fără succes, să devină părinți, cei doi s-au despărțit, iar la un an distanță își aruncă vorbe dure. Tânăra susține că a fost bătută și trimisă în altă țară pentru a întreține relații intime cu străini, iar el pretinde că mama roșcatei l-a bătut și că a fost sechestrat!

În cel mai recent interviu CANCAN EXCLUSIV, Iustin Petrescu face lumină, explică toate acuzațiile din partea fostei și vine cu detalii oribile despre relație. Nu doar că ea l-ar fi abuzat emoțional, însă Iustin susține că Marilu l-ar fi agresat fizic, că mama acesteia ar fi sărit la bătaie și că ar fi fost sechestrat în casă de către apropiații creatoarei de conținut. Roșcata nu doar că și-a agresat pisica, așa cum am văzut clar în videoclipul postat de către vlogger, însă ar fi fost agresivă și cu el!

”Am fost sechestrat, despre asta pot să vorbesc. Am fost obligat să semnez acest contract de confidențialitate, unde mi-am luat și bătaie. Am sunat și la Poliție. Am dovezi! Am fost sechestrat de patru persoane. Nu doar că nu mă lăsau să plec, dar m-au ținut. M-au ținut fizic! Le-am zis că sunt nebuni. Am sunat la Poliție! Nu am reușit să plec. Când nu se uitau, am luat rucsacul, am ajuns la ușă și am țipat că am nevoie de ajutor, că am probleme și trebuie să mă ajute cineva. Este incredibil! Nu mă lăsau să plec ca să semnez acest contract”, a mărturisit Iustin, în legătură cu Marilu și apropiații ei.

Mama lui Marilu l-ar fi bătut pe Iustin

În plus, în cel mai recent interviu CANCAN EXCLUSIV, influencerul comentează și povestea în care mama lui Marilu Dobrescu ar fi sărit să îl bată. Acum, Iustin face lumină și vorbește despre femeia care l-ar fi agresat fizic. Nu doar că ar fi fost sechestrat în apartament de către apropații lui Marilu, însă ar fi fost și abuzat!

”Nu pot să spun că mă simțeam ok când vine vorba despre mama ei! Deloc! Au fost momente și momente. În ultimul an, era prea acolo, prea în relația noastră… Când am auzit că mama ei nu vrea să mă implice în povestea cu casa, nu am avut nicio problemă! Casa era pe numele ei! Nu am făcut niciun scandal. Am discutat, dar e pe numele ei”, a adăugat tânărul.

În plus, Iustin vorbește despre momentul în care Marilu și-a agresat pisica, despre noua sa iubită și despre banii pe care i-a primit de la fosta parteneră. Dacă a agresat-o sau nu pe roșcată, de la ce porneau scandalurile dintre ei și ce riscă aceasta din punct de vedere legal după toate acuzațiile pe care i le-a adus, aflați AICI.

