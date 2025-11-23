Patru luni de la nunta lui Cati Vlad! Alo, Vogue, încă un articol, pls

Alo, Vogue? A sunat mahalaua. Zice că mai vrea un articol d-aicișa, din Bucale, din ruinele Romei Post-Truth! Ne referim la articolul din 13 Iulie 2025, din revista British Vogue, unde autohtona noastră, carpatina cu ochi de Bambi, Cati Vlad, e prezentată la nunta ei cu Morgan Aguiar-Lucander. Citind în diagonală articolul, vedem câteva coordonate culturale ale acestui fastuos eveniment: Vila Împăratului Hadrian, tablouri de Caravaggio, vibe-ul unei bachanale romane decadente, seria de portrete papale ale lui Francis Bacon. Zău că reușirăți să ne dați pe spate!

Și-atunci, probabil că după ce ai făcut eforturi supraomenești să-ți organizezi nunta mileniului, care să semene cu uniunea a două dinastii, gen Habsburgii și Bourbonii, e firesc să obosești, s-o lași mai moale, să stai în crocși și-n trening de flanelă prin casă.

Dar să ieși numai într-un neglijé, la o țigară, la poartă, în zoaiele de pe trotuarul ăla de la Gaia, cu niște papuci cu barete aurii, noaptea, pe crivățul ăsta est-european? Ceva nu se leagă.

Vogue, no sarmale for you

Cu alte cuvinte, pare puțin incorect ca Vogue să nu bage în seamă și Bucureștiul profund. Vrem și noi să fim celebri cu ruinele noastre!

E adevărat că nu suntem îmbrăcați cu rochii Dolce&Gabbana cusute cu mânuța lui de Domenico Dolce însuși.

Dar putem să ne facem și noi un Pinterest Board cu borduri, bălți, stâlpișori și trotuare pline de trotinete, rahați de câine și homeleși, așa cum Cati Vlad și-a făcut înainte de nuntă un Pinterest Board cu picturi baroce și fresce romane.

Aranjamentele florale de la nuntă au fost inspirate de frescele din Vila Liviei, soția lui Augustus, aflate acum la Palazzo Massimo. Păi nu putem și noi să smulgem niște liliac de după un gard? Cu ce am fi mai prejos?

Câtă muncă și câte emoții trebuie să fi avut Cati Vlad pentru această reușită sublimă! Vă dați seama la câte șaorme a trebuit să spună nu, ca să încapă în rochia cusută cu mâna lui de însuși Domenico Dolce?

Și nunta a avut și ”rehearsal dinner”. Adică repetiție înainte de nuntă. Ca și cum noi românașii de rând ne-am duce la o altă cârciumă să petrecem cu două-trei seri înainte de nunta reală.

Iar intrarea mirilor s-a făcut pe melodia A far l`amore comincia tu, a lui Raffaella Carra. Exact cum începe La Grande Bellezza, filmul lui Sorentino. Stai, bro, că putem și noi să intrăm pe Chef de chef a lui Adi Minune și vă luăm fața!

Rușine, Vogue! No sarmale for you!

CITEȘTE ȘI: Nu e vis, nu e halucinație, e doar fiica milionăresei Anca Vlad! Prințesa Catena a ieșit la club într-o ținută care a blocat TOATE privirile

NU RATA: Nunta fiicei lui Mircea Geoană a fost detronată! “Mama Catena” și-a măritat fiica în luxul de pe lume! Evenimentul mileniului a avut loc în Italia

Cine deţine informaţii despre acest subiect este rugat să ne scrie la [email protected], să ne sune la 0741 CANCAN (226.226) sau să ne scrie direct pe WhatsApp.