Paula Chirilă se căsătorește? Ce gest a dat-o de gol pe fosta prezentatoare

Paula Chirilă are toate șansele să se recăsătorească, dacă ținem cont de superstiții. Frumoasa actriță a prins buchetul de mireasă la nunta bunei sale prietene, DJ Wanda.

Evenimentul s-a desfășurat la Londra, iar Paula a fost domnișoară de onoare și cea care a prins buchetul de trandafiri albi aruncat de mireasă. Conform tradiției, fosta prezentatoare ar trebui să fie următoarea mireasă din showbiz.

„A fost o nuntă ca în povești, ca de Hollywood. Cu ei doi atât de cool atât de frumos îmbrăcați, de excentric și asumat. O nuntă extrem de emoționantă, autentică, cu emoția reală a Wandei și cu lacrimile lui Karl, totul a fost atât de frumos, ca în povești. Wanda e mai rebelă din fire și nu mă așteptam ca totul să fie atât de romantic, atât de elegant. Am prins buchetul. Domnișoarele toare erau pregătite. Merante s-a descălțat și a făcut un pas înaintea mea ca să îl prindă. Nu știu cum a ajuns buchetul la mine, dar da, ca amuzament e o întâmplare foarte frumoasă. Să sperăm că, dacă aceasta este o superstiție, se va îndeplini și atunci o să îmi găsesc jumătatea, din mâna Wandei, pentru că are mână bună și mi-a promis că îmi găsește un om pe măsura sufletului meu. A fost cred ca cea mai cool nuntă la care am participat până acum. Restrânsă, dar uriașă din punctul de vedere al emoției”, povestește Paula Chirilă.

A divorțat după 12 de ani de mariaj

După 12 ani de căsnicie, Paula Chirilă, a divorțat, la finele lui 2017, de soțul ei Marius Aciu, cu care are o fetiță superbă. Relația dintre cei doi a rămas una cât se poate de bună și după despărțire, amândoi încercând să păstreze armonia de dragul copilului. O fire mereu pozitivă, Paula Chirilă a încercat să rămână cu zâmbetul pe buze, chiar dacă divorțul nu a fost ușor.

”Da, am divorţat. Ne pare rău. Am purtat o discuţie firească şi am ajuns la decizia asta comună. Marius e o persoană minunată, am avut o căsnicie frumoasă, de 12 ani, avem un copil frumos, pe care încercăm să-l creştem echilibrat. Şi încerc să trec cum pot peste perioada asta, mai ales că sunt şi Sărbătorile. Crăciunul sper să-l petrecem împreună. Suntem împreună pentru Carla. Nu mai încerc sa îmi fac planuri de viitor, că nu sunt sigură nici de ziua de mâine. Cred că am învăţat nişte lecţii foarte importante de viaţă şi, dacă va fi cazul, le voi aplica într-o altă relaţie”, spunea Paula Chirilă într-o emisiune TV. (VEZI ȘI: SUPERBA PREZENTATOARE TV S-A MĂRITAT, IAR NOI AVEM IMAGINI EXCLUSIVE DE LA NUNTĂ)