Pelici vrea să ducă Mioveniul în Liga 1: „Suntem la 90 de minute de promovare. Totul depinde de noi!”

Alexandru Pelici, antrenorul principal al formației CS Mioveni a declarat în perspectiva duelului de astăzi de la Mediaș cu FC Hermannstadt, că elevii săi sunt pregătiți să dea totul pentru a promova în prima ligă.

„Suntem la 90 de minute. Totul depinde de noi. Promovarea sau retrogradarea se va juca la Mediaș. Vom vedea ce va fi. A fost un meci echilibrat, cred că este echitabil rezultatul. Niciuna dintre cele două echipe nu ar fi meritat să câștige. Mă bucur că băieții mei au luat pulsul echipei de Liga 1 și sper să avem mai multă personalitate și mai mult curaj la Mediaș. Au fost momente când puteam să încercăm mai mult. Cu mai mult curaj, puteam să scoatem mai mult la anumite faze. Îi felicit. Au încercat și au luptat de la egal la egal cu Sibiul, o echipă care totuși vine din Liga 1. Nu știu dacă este datorită că am urcat noi la nivelul lor sau pentru că au coborât ei la nivelul nostru. Sibiul pleacă cu prima șansă pentru că este echipa din Liga 1. Ne bucură faptul că am scos un egal alb, nu am primit gol, un lucru foarte important. Ne ducem să ne jucăm șansa. Sper să fim pregătiți. Sper să nu fie gravă accidentarea lui Iacob pentru că ar fi o pierdere grea. Îl felicit pe Gică și cel mai bun să câștige și să meargă mai departe”, a declarat Alexandru Pelici.

Partida FC Hermannstadt – CS Mioveni va avea loc de la ora 19:00, la Mediaș, duelul urmând a se disputa în manșa retur a barajului pentru retrogradare/promovare în Liga 1, Jocul se va relua de la scorul de 0-0 înregistrat în manșa tur pe „Orășenescul” din Mioveni.

