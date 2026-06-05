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Pensiile ar putea fi afectate de un nou scandal. Salariații Caselor de Pensii se revoltă după noua lege a salarizării

De: Elisa Tîrgovățu 05/06/2026 | 17:05
Pensiile ar putea fi afectate de un nou scandal. Salariații Caselor de Pensii se revoltă după noua lege a salarizării
Pensiile ar putea fi afectate de un nou scandal. Salariații Caselor de Pensii se revoltă după noua lege a salarizării / Sursa foto: Arhivă Cancan
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Protestele angajaților din sistemul public de pensii se extind la nivel național. După debutul acțiunilor de protest de ieri, salariații din cadrul Casei Județene de Pensii Dolj s-au alăturat astăzi grevei.

Aceștia avertizează că, în lipsa unei soluții din partea autorităților, protestele ar putea continua și în perioada următoare, inclusiv în zilele în care sunt programate operațiunile de plată a pensiilor.

Nemulțumiri în sistemul de pensii și tensiuni legate de salarii

Problemele din cadrul caselor de pensii continuă să genereze proteste. Angajații susțin că viitoarea lege a salarizării le-ar putea reduce veniturile cu până la 2.000 de lei lunar. Pentru a doua zi consecutiv, salariații din mai multe instituții din țară, inclusiv cei ai Casei Județene de Pensii Dolj, au participat la acțiuni de protest pentru a-și exprima dezacordul față de măsurile propuse.

Noua lege a salarizării se află în prezent în dezbatere publică. De la 1 ianuarie 2027, aceasta ar urma să intre în vigoare. Potrivit informațiilor publicate de Newsweek România, angajații din sistemul de pensii avertizează că protestele ar putea continua și în săptămâna viitoare, inclusiv în perioada în care sunt programate plățile pensiilor, dacă forma actuală a proiectului nu va fi modificată.

Conform calendarului de plată, casele de pensii urmează să efectueze viramentele către instituțiile bancare pe 11 iunie. Pensionarii care își primesc drepturile prin card ar urma să aibă banii disponibili în conturi începând cu ziua următoare. În contextul protestelor aflate în desfășurare, există îngrijorări privind eventuale întârzieri, dacă situația nu va fi soluționată înainte de perioada plăților.

Sursa foto Social media

Când vor fi distribuiți banii de pensii

Pensiile sunt plătite, în general, la începutul fiecărei luni, în funcție de modalitatea de încasare. În iunie, distribuirea prin Poștă a început ușor întârziat, în jurul datei de 2–3 iunie, fără a fi raportate probleme majore până în prezent.

Pentru cei care primesc banii pe card, sumele ar urma să fie virate într-o singură zi, pe 12 iunie, astfel încât pensionarii să le aibă disponibile în cont începând cu acea dată. În mod obișnuit, plățile se fac eșalonat pe parcursul a două zile. Însă în această lună transferul ar fi programat într-un interval mai scurt.

Aceleași reguli de plată se aplică și pentru pensia de urmaș, precum și pentru pensia de invaliditate, care sunt achitate în aceleași perioade ca celelalte categorii de pensii.

Indemnizația de handicap

În luna iunie, mai multe tipuri de ajutoare sociale sunt plătite conform unui calendar stabilit de instituțiile responsabile. Între 11 și 14 iunie sunt programate plățile pentru indemnizațiile persoanelor cu dizabilități, destinate atât adulților, cât și copiilor, sumele variind în funcție de gradul de handicap.

În jurul datei de 15 iunie se achită ajutorul de șomaj. Totodată, între 19 și 21 iunie este programată plata venitului minim de incluziune, sprijin acordat persoanelor și familiilor cu venituri reduse.

De asemenea, bursele școlare sunt virate lunar, în jurul datei de 20, de către unitățile de învățământ, pentru luna anterioară.

Aceste plăți nu sunt gestionate de casele de pensii, ci de instituții diferite, în funcție de tipul de beneficiu social.

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