Pep Guardiola, mândru de echipa sa: „ Am reuşit o performanţă de top!”

Pep Guardiola, antrenorul formației Manchester City, și-a lăudat elevii după victoria pe care aceștia au obținut-o în meciul Paris Saint-Germain, scor 2-1 (0-0), partida contând pentru etapa a V-a Grupa A din Champions League.

„PSG, ce echipă, ce jucători! S-au creat multe ocazii în prima repriză, dar a fost dificil, pentru că ei s-au apărat foarte bine. Ştiam că pot ajunge foarte rapid la poarta noastră. Am reuşit o performanţă de top. Felicitări tuturor. Vom încerca să ajungem în cea mai bună formă în februarie pentru a ne califica în sferturi. Ei sunt aşa de periculoşi, calitatea pe care o au este extraordinară. Dar am făcut un meci foarte bun, fiind noi înşine, agresivi cu balonul şi ne-am apărat bine în adâncime. Cel mai important era să fim noi înşine. Ceea ce îţi dă consistenţă este modul foarte bun în care performezi. Ştiam că egalul este un rezultat bun, dar am câştigat. Oamenilor le place să se uite la noi şi ne face plăcere să jucăm. Să sperăm că putem susţine asta cât mai mult timp posibil”, a declarat Pep Guardiola.

Omologul său, Mauricio Pochettino a recunoscut superamția „cetățenilor”, afirmând că „City are o echipă grozavă”.

„Au fost două perioade distincte. Ei au început mai bine, au fost foarte agresivi în presing. Noi am făcut lucruri bune, dar sunt şi altele pe care le avem de îmbunătăţit. La 0-0, la pauză, am putut regla anumite probleme. Am avut meciul sub control la 1-0. Dar apoi City a schimbat jocul şi ne-a marcat două goluri. City are multe merite, au o echipă grozavă. Am învins City pe Parc des Princes şi am pierdut aici. Sunt decepţionat de rezultat. Trebuie să continuăm să progresăm zi de zi, în toate aspectele, în toate domeniile. Încet-încet echipa va creşte”, a declarat tehnicianul parizienilor.

Pe „Etihad”, PSG a deschis scorul prin Kylian Mbappe (min. 50), dar echipa lui Pep Guardiola a întors scorul în ultima jumătate de oră, prin reuşitele semnate de Raheem Sterling (mmin. 63) şi Gabriel Jesus (min.76). Cum în celălalt meci din grupă, Leipzig a spulberat Brugge în Belgia, scor 5-0, City și PSG și-au asigurat biletele pentru primăvara Champions League înainte cu o etapă de finalul fazei grupelor.