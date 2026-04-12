Pescărușii au devenit agresivi în Scoția! Păsările au atacat copiii în timp ce aceștia căutau ouă de Paște

Un eveniment destinat copiilor s-a transformat într-o experiență neașteptată și alarmantă în orașul scoțian Inverness, după ce zeci de pescăruși au atacat participanții la o vânătoare de ouă de Paște. Potrivit publicației The Independent, autoritățile locale anunță acum măsuri pentru a combate comportamentul tot mai agresiv al păsărilor.

Evenimentul, desfășurat în centrul orașului, a fost perturbat de o serie de incidente în care pescărușii au coborât în picaj asupra copiilor și adulților. Reprezentanții Inverness Business Improvement District (BID) au raportat nu mai puțin de 16 atacuri în decurs de două zile.

Pescărușii au devenit agresivi în Scoția

Janice Worthing, ambasador BID, a descris situația ca fiind una neobișnuită și îngrijorătoare:

„Aceste incidente au inclus comportamente frecvente și coordonate ale pescărușilor adulți, care urmăreau oportunități, chemau alți membri ai grupului și se năpusteau în mod repetat asupra oamenilor, inclusiv asupra copiilor.”

Ea a adăugat că păsările sunt extrem de rapide și pot lovi „brusc și decisiv”.

O problemă tot mai gravă în oraș

Comportamentul agresiv al pescărușilor nu este un fenomen recent în Inverness, un oraș situat în nord-estul Scoției, la confluența râului Ness cu Moray Firth. De-a lungul anilor, locuitorii s-au confruntat cu zgomotul, mizeria și alte incidente cauzate de aceste păsări, mai ales în sezonul de împerechere.

Potrivit autorităților, pescărușii s-au adaptat foarte bine mediului urban, folosind acoperișurile clădirilor pentru cuibărit și hrănindu-se din deșeuri sau resturi alimentare lăsate la vedere prin oraș.

Organizațiile locale îi îndeamnă pe cetățeni și turiști să nu hrănească păsările, să arunce corect gunoiul și să raporteze orice incident pentru a ajuta la monitorizarea fenomenului.

Autoritățile iau măsuri

Consiliul Highland a anunțat lansarea unui program pilot numit „Inverness Gull Management Plan”, care își propune să analizeze mai bine populația de pescăruși și impactul acesteia asupra comunității.

Programul va include o platformă online unde locuitorii pot raporta incidente și observații legate de comportamentul păsărilor. Scopul este identificarea zonelor problematice și a tiparelor de comportament, astfel încât autoritățile să poată interveni mai eficient.

Reprezentanții consiliului au precizat însă că nu există obligații legale pentru controlul direct al pescărușilor în spațiile publice.

Îngrijorări la nivel național

Problema pescărușilor agresivi nu se limitează doar la Inverness. Anul trecut, parlamentul scoțian a fost avertizat că situația ar putea deveni periculoasă la nivel național dacă nu sunt luate măsuri.

Politicienii au cerut organizarea unui summit dedicat acestei probleme, subliniind că amenințarea reprezentată de aceste păsări a crescut semnificativ și ar putea duce la incidente grave.

Guvernul scoțian a alocat deja fonduri pentru a ajuta comunitățile să gestioneze populațiile urbane de pescăruși, însă autoritățile recunosc că soluțiile nu sunt simple.

Un fenomen urban dificil de controlat

Adaptarea pescărușilor la viața urbană transformă această problemă într-una complexă. Deși fac parte din ecosistemul natural, prezența lor în orașe generează tot mai des conflicte cu oamenii.

Cazul de la Inverness arată cât de rapid poate escalada situația, chiar și într-un context aparent inofensiv, cum ar fi un eveniment pentru copii.

În lipsa unor soluții clare, autoritățile încearcă acum să înțeleagă mai bine fenomenul, înainte ca astfel de incidente să devină și mai frecvente sau mai periculoase.

