Petrecere fără botez în familia Sterp! Iancu și Denisa și-au binecuvântat fiul

Sărbătoare mare în familia Sterp! Denisa Coțolan și Iancu Sterp și-au creștinat fiul. Cei doi au decis să nu facă un botez în sensul clasic, însă micuțul David a primit binecuvântarea, iar după toți invitații s-au îndreptat către petrecerea de la restaurant. Întreaga familie Sterp a fost prezentă la eveniment.

Denisa Coțolan și Iancu Sterp au devenit părinți anul trecut, chiar înainte de Crăciun și încă de atunci au apărut întrebări în legătură cu botezul micuțului David. De asemenea, recent, după ce fiului lui Culiță Sterp a sugerat că verișorul său nu va fi botezat, Denisa a reacționat și a dat de înțeles că nu o să fie vorba de un botez clasic.

„Credem în binecuvântarea copiilor, așa cum este scris în Biblie, ca ei să fie aduși înaintea Domnului. Botezul îl vedem ca pe un legământ asumat, făcut atunci când omul este conștient și alege cu inima să-l urmeze pe Dumnezeu”, a spus Denisa Coțolan.

Iancu Sterp și Denisa Coțolan și-au creștinat fiul

Ei bine, se pare că Denisa și Iancu au menținut aceeași idee, iar astăzi, 22 martie, și-au creștinat fiul, însă nu prin Taina Botezului specifică Ortodoxiei. Din imaginile din mediul online postate de către cei doi părinți reiese că micuțul David a primit binecuvântarea într-o biserică evanghelică, posibil penticostală sau baptistă.

Ceremonia nu a reprezentat un botez în sensul tradițional, însă întreaga familie a fost prezentă. Momentul a fost unul emoționant și a fost trăit intens. Denisa Coțolan a împărtășit totul și cu urmăritorii săi din mediul online.

„Astăzi nu este doar o zi este începutul unui drum. David, ai adus în viața noastră o iubire pe care nici nu știam că o putem simți. Ne rugăm să crești sănătos, iubit și protejat în fiecare pas pe care îl vei face. Iar noi vom fi mereu aici… să te ținem de mână”, a transmis Denisa Coțolan după ceremonie.

După ce micuțul David a primit binecuvântarea, întreaga familie Sterp, dar și restul de invitați s-au îndreptat către marea petrecere, care are loc la un restaurant de lux. Aici invitații s-au bucurat de preparate delicioase și de o atmosferă pe cinste.

