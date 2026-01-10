Petrișor a dispărut în mod misterios din spital. Fusese internat în comă

Alertă în Italia! Petrișor Ivașcu era internat în comă într-un spital din Italia când a fost dat dispărut. Acum este căutat de familie, care se declară șocată de cele întâmplate. Petrișor, care are 42 de ani, locuia de aproape 20 de ani în Italia, dar nu obișnuia să ia legătura foarte des cu cei apropiați.

Sora lui Petrișor spune că ultima dată când a vorbit cu el se afla în Bologna, iar de atunci misterul acestui film s-a adâncit. Femeia nu știe motivul pentru care fratele ei fost internat într-un spital din orașul Padova, în regiunea Veneto. Petrișor Ivașcu a locuit în satul Colțești, comuna Târgu Logrești (județul Gorj) până să plece din România. El a revenit o singură dată acasă, atunci când a avut de reînnoit niște acte, mai precis buletinul.

„Eu nu am mai vorbit cu el de vreo doi ani și cu mama a vorbit ultima dată în luna iulie, anul trecut”, a precizat Claudia.

Când a vorbit Petrișor Ivașcu ultima oară cu cineva din familie

În noiembrie, Petrișor a vorbit cu un unchi, dar de atunci nu a mai putut să fie contactat. Un văr a mers la spital, dar a aflat că a dispărut în mod mosterios.

„Verișorul meu crede că a fost luat din spital, că a fost răpit”, spune sora lui Petrișor.

Mama lui Petrișor a aflat de suferința fiului său după ce a fost vizitată de Poliție. Agenții i-au spus femeii că Petrișor se află în stare gravă.

Astfel, familia a descoperit că Petrișor Ivașcu a fost internat la un spital din Padova până la data de 16 decembrie 2025, iar în tot acest timp a fost în comă. Petrișor nu e căsătorit și nu are copii. Nu se știe dacă în viața lui se află, totuși, o femeie.

Cei care l-au văzut cumva pe Petrișor Ivașcu sunt rugați să anunțe Poliția și să furnizeze informații. Bărbatul este brunet, are ochii căprui, 70 kg, și 1,66 m înălțime. El are și un semn distinctiv. A fost operat la cap în urmă cu circa patru ani și de atunci a rămas cu o cicatrice.

