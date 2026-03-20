Plângere la MAE după o situație de la Consulatul din Birmingham. Un voluntar român reclamă tratament incorect din cauza orientării sale

De: Delina Filip 20/03/2026 | 12:17
Situație neașteptată la Consulatul General al Romaniei la Birmingham! Un român acuză că a fost discriminat și a depus plângere la Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării, după ce a făcut muncă benevolă în cadrul Consulatului General al României din Birmingham. CANCAN.RO are toate informațiile și documentele oficiale ale depuse de bărbat, dar și răspunsul MAE. 

Un român stabilit în Marea Britanie susține că a fost discriminat pe criteriul orientării sale, după ce a făcut voluntariat în cadrul Consulatului General al României din Birmingham. Acesta a depus numeroase plângeri, inclusiv la CNCD, dar și împotriva consulului României la Birmingham, iar cazul a ajuns în atenția Ministerului Afacerilor Externe, dar și a Consiliului Național pentru Combaterea Discriminării.

Un român a depus plângere împotriva Consulului României la Birmingham pentru discriminare

Ionuț Matei, un român stabilit în Marea Britanie de mai multă vreme susține că a fost discriminat din cauza orientării sale. Bărbatul afirmă că, după o perioadă de implicare activă în activitatea Consulatului, a fost exclus din procesul de recrutare pe baza niciunui criteriu obiectiv. Acesta susține că singurul motiv pentru care a fost înlăturat, ar fi orientarea sa.

Potrivit documentelor depuse, Ionuț Matei susține că a aplicat pentru un post în cadrul Consulatului și, după interviu, i s-ar fi transmis că angajarea este posibilă, dar întârziată din motive de buget. În acest context, i s-a propus să lucreze ca voluntar până la finalizarea procedurilor. El susține în documentele pe care le-a depus că a acceptat această variantă în ideea unei angajări ulterioare și chiar a renunțat la mai multe oportunități profesionale. Doar că, promisiunile din partea Consulatului nu s-au concretizat, iar românul a decis să își facă dreptate.

Acesta a făcut numeroase plângeri către Ministerul Afacerilor Externe, dar și către CNCD. În plângerea adresată către MAE, românul susține că promisiunile din partea Consulatului din Birmingham nu s-au concretizat, iar perioada de voluntariat a depășit cadrul legal. În plus, acesta mai specifică faptul că a ajuns chiar să muncească în fiecare zi, inclusiv în weekend, motiv pentru care a ratat numeroase oportunități profesionale:

„Am pierdut oportunități profesionale reale și valoroase ca efect direct al promisiunilor neonorate […] fiind menținut într-o stare de așteptare artificial întreținută”, se arată în document.

Însă, ceea ce i-a dat de gândit și i-a aprins beculețul lui Ionuț Matei ar fi fost atunci când o persoană din cadrul Consulatului i-ar fi transmis un mesaj din partea Consulului, prin care i se sugera să își șteargă toate fotografiile de pe rețelele de socializare în care apărea alături de partenerul său. Motivul invocat de acestia ar fi fost că „imaginea Consulatului nu poate fi asociată cu așa ceva”.

Ionuț Matei vrea să își facă dreptate

În petiția transmisă către CNCD, bărbatul punctează că această solicitare echivalează, în opinia lui, cu o condiționare a angajării de ascudere a orientării sale. El susține că a fost exclus din procesul de recrutare nu pe criterii profesionale, ci exclusiv ale orientării sale și solicită constatarea unei discriminări directe. Mai mult decât atât, acesta cere sancționarea Consulului și aplicarea unei amenzi.

În urma plângerii, Ministerul Afacerilor Externe a efectuat verificări prin Corpul de Control. În răspunsul oficial transmis, instituția precizează că nu au fost identificate elemente care să ducă la sancționarea disciplinară a consulului.  „Nu au rezultat indicii privind săvârșirea unor fapte care ar putea atrage răspunderea disciplinară a doamnei consul general Mihaela Savu”, se arată în răspunsul MAE.

Cu toate acestea, MAE precizează că au fost dispuse măsuri interne de natură să prevină repetarea unor astfel de situații și îi mulțumește lui Ionuț Matei pentru implicarea sa în activitățile Consulatului.

