Planta care ajută la regenerarea ficatului și reglează digestia, potrivit Mihaelei Bilic: „Ați mâncat-o murată, pusă în paste sau în pizza”

De: Alina Drăgan 31/03/2026 | 12:05
Natura oferă de multe ori remedii, iar Mihaela Bilic a vorbit recent despre o plantă care are numeroase proprietăți. Această plantă protejează ficatul, stimulează bila și îmbunătățește digestia. Nutriționista recomandă consumul regulat, mai ales că este vorba despre o plantă versatilă, care poate fi consumată în diverse moduri.

Recent, Mihaela Bilic a vorbit despre o plantă care face minuni pentru organism. Este vorba despre anghinare. Deși românii nu sunt obișnuiți să o consume, specialista spune că aceasta are numeroase proprietăți și ajută organismul pe mai multe fronturi.

Anghinarea este un super-aliment recunoscut pentru protejarea ficatului, stimularea bilei și îmbunătățirea digestiei. Bogată în antioxidanți și fibre, ea ajută la scăderea colesterolului LDL, la reglarea glicemiei și susține detoxifierea organismului.

Fiind o plantă extrem de versatilă, anghinarea poate fi consumată în diverse moduri: crudă în salatele noastre, marinată ca aperitiv, pe pizza, în paste sau în risotto.

„Ce este anghinarea? Un ciuline care seamănă cu o floare cu solzi și are o inimă comestibilă. Nu face parte din obiceiurile noastre culinare; probabil că ați mâncat-o murată, pusă în paste sau în pizza.

Trebuie știut că din anghinare se fac suplimente care ajută la regenerarea ficatului. Conține fibre cu efect prebiotic, care hrănesc microbiomul intestinal și reglează digestia.

Nu prea o găsim proaspătă de cumpărat, este complicat de curățat și de gătit, dar bucătarii profesioniști știu să o prepare corect… o floare crocantă, care merită încercată!”, a spus Mihaela Bilic.

Anghinarea are un efect puternic hepatoprotector, ajutând la regenerarea celulelor hepatice și la eliminarea toxinelor din ficat. Stimulează secreția biliară și favorizează eliminarea bilei în duoden.

De asemenea, această plantă previne balonarea, greața și arsurile la stomac, fiind utilă în cazul unei digestii lente. Fibrele din anghinare susțin și tranzitul intestinal. Iar datorită conținutului de antioxidanți, anghinarea ajută și la eliminarea reziduurilor metabolice, motiv pentru care este inclusă în numeroase diete.

 

