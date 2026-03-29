Cele 2 alimente care combat depresia, potrivit dr. nutriționist Mihaela Bilic: ”Este cel mai eficient remediu!”

De: Elisa Tîrgovățu 29/03/2026 | 15:06
Mihaela Bilic vorbește despre alimentul care creează o stare de bine

Cunoscutul medic nutriționist Mihaela Bilic explică efectele alimentelor asupra organismului după masă. Ea arată și legătura dintre ceea ce mâncăm și modul în care ne simțim din punct de vedere emoțional.

Pe rețelele de socializare, medicul nutriționist a transmis că starea de bine este influențată de nivelul de serotonină, un neurotransmițător din creier. Aceasta se produce din triptofan, un aminoacid esențial pe care îl găsim în alimente precum carnea de curcan, ouăle sau brânza, care, astfel, contribuie la îmbunătățirea stării de spirit.

Care este cel mai eficient remediu pentru depresie

Mihaela Bilic recomandă pâinea cu brânză ca un mic „remediu” împotriva stării de tristețe. Amidonul din pâine ajută la transformarea triptofanului în serotonină. Combinațiile de carbohidrați cu proteine animale, precum pizza sau pastele, contribuie la starea noastră de bine după masă.

„Cu ce combatem lipsa de soare? Cu brânză! Mâncarea ne face să ne simțim mai bine, iar brânza ne dă o stare de bună dispoziție specială.

Explicația? Starea de bine depinde de nivelul de serotonină, un neurotransmițător din creier. Iar serotonina se sintetizează din triptofan, un aminoacid prezent în proteinele din carnea de curcan, ouă și brânză.

Mai mult, combinația de brânză cu pâine este cel mai eficient remediu contra tristeții. Amidonul din pâine, cartofi, paste făinoase sau orez favorizează absorbția și transformarea triptofanului în serotonină. Pizza și pastele au aceeași combinație «fericită», iar brânza face minuni în orice preparat!”, susține medicul nutriționist.

Mihaela Bilic atrage atenția asupra consumului în cantități mari

Deși brânza poate ajuta la îmbunătățirea stării de spirit, Mihaela Bilic recomandă să fie consumată ocazional, ca un mic răsfăț, și nu în cantități mari. Pentru cei care vor să slăbească, brânza nu este un aliment de bază, așa că trebuie consumată cu moderație.

„Dacă e un lucru care îngrașă la fel de tare precum este de gustos, acela e brânza. Porția corectă/sigură pentru siluetă este de 80 g dacă vorbim despre telemea și de numai 30-40 g în cazul brânzeturilor franțuzești și cașcavalurilor.

Deci brânza nu este un aliment de bază, pe care să-l mâncăm pe săturate, ci un răsfăț care trebuie consumat mai rar și cu măsură. Însă este demonstrat științific că asocierea pâine-brânză are un efect miraculos asupra dispoziției, crește nivelul de serotonină și dă stare de bine”, mai adaugă Mihaela Bilic, potrivit Click.

CITEȘTE ȘI: Alimentele care fac minuni în dietă, potrivit Mihaelei Bilic: „Țin de foame și ajută la slăbit”

Singurul desert care nu îngrașă, potrivit dr. nutriționist Mihaela Bilic: ”Face minuni când vine vorba de slăbit”

Recomandarea video

Iți recomandăm
Test IQ exclusiv pentru genii | 3-4=7 este greșit. Pentru a corecta egalitatea, mutați un singur chibrit
Știri
Test IQ exclusiv pentru genii | 3-4=7 este greșit. Pentru a corecta egalitatea, mutați un singur chibrit
Doliu la Hollywood! James Tolkan, actorul din Top Gun, a murit
Știri
Doliu la Hollywood! James Tolkan, actorul din Top Gun, a murit
Atac terestru în Iran? Armata SUA caută companii care pot furniza rapid buncăre prefabricate
Mediafax
Atac terestru în Iran? Armata SUA caută companii care pot furniza rapid buncăre...
Orașul din România în care un apartament cu 2 camere costă doar 8.400€ acum, în martie 2026
Gandul.ro
Orașul din România în care un apartament cu 2 camere costă doar 8.400€...
FOTO. Imagini hot cu noua iubită a milionarului care a avut o relație cu Mădălina Ghenea
Prosport.ro
FOTO. Imagini hot cu noua iubită a milionarului care a avut o relație...
Florin Prunea, șocat când l-a văzut pe fostul jucător de la FCSB întreținând relații sexuale cu alt bărbat. „Era să cad sub masă”
Adevarul
Florin Prunea, șocat când l-a văzut pe fostul jucător de la FCSB întreținând...
Zilele devin mai lungi pe Pământ, iar de vină ar putea fi oamenii. Care sunt riscurile
Digi24
Zilele devin mai lungi pe Pământ, iar de vină ar putea fi oamenii....
Agenția Națională pentru Sport anunță o mare performanță: România cucerește templul dansului sportiv mondial
Mediafax
Agenția Națională pentru Sport anunță o mare performanță: România cucerește templul dansului sportiv...
Parteneri
Daniela Gyorfi a trecut prin mai multe transformări estetice. Cum arăta înainte vedeta: „Sunt o femeie asumată…
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Daniela Gyorfi a trecut prin mai multe transformări estetice. Cum arăta înainte vedeta: „Sunt o...
FOTO. Gică Hagi o ține de mână și o traversează strada pe Kira, fiica lui care împlinește 30 de ani
Prosport.ro
FOTO. Gică Hagi o ține de mână și o traversează strada pe Kira, fiica lui...
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit...
Ce salariu are un bucătar român pe un vas: „Scopul e să strâng bani pentru un apartament”
Click.ro
Ce salariu are un bucătar român pe un vas: „Scopul e să strâng bani pentru...
Momentul în care o dronă ucraineană lovește locomotiva unui tren care transporta provizii pentru armata rusă
Digi 24
Momentul în care o dronă ucraineană lovește locomotiva unui tren care transporta provizii pentru armata...
ANALIZĂ În Iran, Trump are de ales între un scenariu rău și unul și mai rău
Digi24
ANALIZĂ În Iran, Trump are de ales între un scenariu rău și unul și mai...
Un brăilean a mers până în Siberia cu… un Volkswagen Bora
Promotor.ro
Un brăilean a mers până în Siberia cu… un Volkswagen Bora
BANCUL ZILEI. Bulă: – M-am atins de altă femeie! Preotul: - Ori atingi, ori bagi – este același lucru!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă: – M-am atins de altă femeie! Preotul: - Ori atingi, ori bagi...
Umilință pentru Putin: Numărul ridicol de mic de avioane stealth Su-57 „Felon” deținute de Rusia
go4it.ro
Umilință pentru Putin: Numărul ridicol de mic de avioane stealth Su-57 „Felon” deținute de Rusia
Psihologii explică de ce te simți mai bine atunci când ți se anulează planurile
Descopera.ro
Psihologii explică de ce te simți mai bine atunci când ți se anulează planurile
Jocul care schimbă complet seria Pokemon
Go4Games
Jocul care schimbă complet seria Pokemon
Orașul din România în care un apartament cu 2 camere costă doar 8.400€ acum, în martie 2026
Gandul.ro
Orașul din România în care un apartament cu 2 camere costă doar 8.400€ acum, în...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Test IQ exclusiv pentru genii | 3-4=7 este greșit. Pentru a corecta egalitatea, mutați un singur chibrit
Test IQ exclusiv pentru genii | 3-4=7 este greșit. Pentru a corecta egalitatea, mutați un singur chibrit
Doliu la Hollywood! James Tolkan, actorul din Top Gun, a murit
Doliu la Hollywood! James Tolkan, actorul din Top Gun, a murit
534 lei în plus la pensie pentru pensionarii din aceste localități din România
534 lei în plus la pensie pentru pensionarii din aceste localități din România
Cheloo, cu berea în mână pe Aeroportul Otopeni, înainte de Asia Express 2026. Cum a încercat să ...
Cheloo, cu berea în mână pe Aeroportul Otopeni, înainte de Asia Express 2026. Cum a încercat să o ascundă
Loredana Chivu, la un pas să rateze plecarea în Asia Express 2026. Ce a putut să pățească fix înainte ...
Loredana Chivu, la un pas să rateze plecarea în Asia Express 2026. Ce a putut să pățească fix înainte să decoleze avionul
Gabriela Cristea, un nou proiect! Unde va apărea prezentatoarea TV: ”Sper să fie pe placul vostru!”
Gabriela Cristea, un nou proiect! Unde va apărea prezentatoarea TV: ”Sper să fie pe placul vostru!”
Vezi toate știrile