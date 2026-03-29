Cele 2 alimente care combat depresia, potrivit dr. nutriționist Mihaela Bilic: ”Este cel mai eficient remediu!”

Cunoscutul medic nutriționist Mihaela Bilic explică efectele alimentelor asupra organismului după masă. Ea arată și legătura dintre ceea ce mâncăm și modul în care ne simțim din punct de vedere emoțional.

Pe rețelele de socializare, medicul nutriționist a transmis că starea de bine este influențată de nivelul de serotonină, un neurotransmițător din creier. Aceasta se produce din triptofan, un aminoacid esențial pe care îl găsim în alimente precum carnea de curcan, ouăle sau brânza, care, astfel, contribuie la îmbunătățirea stării de spirit.

Care este cel mai eficient remediu pentru depresie

Mihaela Bilic recomandă pâinea cu brânză ca un mic „remediu” împotriva stării de tristețe. Amidonul din pâine ajută la transformarea triptofanului în serotonină. Combinațiile de carbohidrați cu proteine animale, precum pizza sau pastele, contribuie la starea noastră de bine după masă.

„Cu ce combatem lipsa de soare? Cu brânză! Mâncarea ne face să ne simțim mai bine, iar brânza ne dă o stare de bună dispoziție specială. Explicația? Starea de bine depinde de nivelul de serotonină, un neurotransmițător din creier. Iar serotonina se sintetizează din triptofan, un aminoacid prezent în proteinele din carnea de curcan, ouă și brânză. Mai mult, combinația de brânză cu pâine este cel mai eficient remediu contra tristeții. Amidonul din pâine, cartofi, paste făinoase sau orez favorizează absorbția și transformarea triptofanului în serotonină. Pizza și pastele au aceeași combinație «fericită», iar brânza face minuni în orice preparat!”, susține medicul nutriționist.

Mihaela Bilic atrage atenția asupra consumului în cantități mari

Deși brânza poate ajuta la îmbunătățirea stării de spirit, Mihaela Bilic recomandă să fie consumată ocazional, ca un mic răsfăț, și nu în cantități mari. Pentru cei care vor să slăbească, brânza nu este un aliment de bază, așa că trebuie consumată cu moderație.

„Dacă e un lucru care îngrașă la fel de tare precum este de gustos, acela e brânza. Porția corectă/sigură pentru siluetă este de 80 g dacă vorbim despre telemea și de numai 30-40 g în cazul brânzeturilor franțuzești și cașcavalurilor. Deci brânza nu este un aliment de bază, pe care să-l mâncăm pe săturate, ci un răsfăț care trebuie consumat mai rar și cu măsură. Însă este demonstrat științific că asocierea pâine-brânză are un efect miraculos asupra dispoziției, crește nivelul de serotonină și dă stare de bine”, mai adaugă Mihaela Bilic, potrivit Click.

