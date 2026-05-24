Plecare de răsunet de la Antena 1! Și-a dat demisia după 7 ani

Economistul Iancu Guda a anunțat că și-a dat demisia de la Antena 1, după aproape șapte ani în care a fost „vocea” educației financiare prin rubrica zilnică „IQ Financiar”. El le-a explicat telepesctatorilor de ce a ales să plece din televiziune.

„Am încheiat de comun acord colaborarea cu Antena 1 pentru producția rubricii zilnice de educație practică IQ FINANCIAR”, a anunțat Guda.

Iancu Guda și-a dat demisia de la Antena 1

Guda a spus că decizia vine după o perioadă intensă de muncă în televiziune și că simte nevoia să își mute atenția în altă direcție profesională.

„Închei astfel etapa de producție TV, un proiect important al carierei mele, dar solicitant și care implică foarte multă energie și timp, pentru a putea muta focusul într-o zonă mult mai amplă”, a explicat el.

Chiar dacă pleacă din TV, economistul nu dispare din spațiul public. Din contră, el a anunțat că va miza mai mult pe online și proiecte proprii.

„Voi continua să contribui în spațiul public cu analize economice, intervenții LIVE și conținut educațional independent, în paralel cu dezvoltarea proiectelor antreprenoriale, platformelor digitale și inițiativelor de educație financiară pe care le dezvolt deja de mai mulți ani”, a mai spus acesta.

Economistul a spus că este onorat că a făcut cel mai lung maraton de educație financiară din istoria televiziunii românești și că speră că i-a ajutat pe telespectatori.

„Sunt onorat că am produs, timp de aproape 7 ani, pastila zilnică de educație financiară, cca. 2000 de emisiuni cu +10.000 de minute la TV (DIGI24 și Antena 1), cel mai lung maraton de educație financiară din istoria televiziunii românești”, a mai spus acesta.

Acesta a mai spus că și-a crescut puternic prezența în online, unde a ajuns la o audiență uriașă.

„Am extins, în paralel, educația financiară și în online, iar paginile mele de social media au ajuns la aproape 10 milioane de vizualizări pe lună, cu +300.000 de urmăritori.”

Ce planuri de viitor are

Guda a detaliat și activitatea sa din business, investiții și proiecte antreprenoriale.

„În ultimii 7 ani am fost CEO-ul local pentru Coface… sunt implicat de peste 10 ani în conducerea celei mai mari societăți de administrare a investițiilor din România (BRD AM cu +10 miliarde RON active în management). Am construit 4 proiecte antreprenoriale și sociale de succes, de la Money in Motion, Business in Motion, FINLEARN, FINLIGHT, ASSET”, a adăugat acesta.

Economistul a mai spus că va continua să „dea la o parte manipulările” și să aducă adevărul în fața românilor.

„NU mai am exclusivitate în spațiul TV, iar de acum înainte am bucuria să pot contribui cu analizele mele în regim LIVE sau analize scurte pentru știri. (…) Manipulările trebuie demascate, iar adevărul obiectiv al cifrelor trebuie să ajungă la cât mai mulți români. Mulțumesc pentru că mă urmăriți și că aveți încredere în mine. Educația financiară face diferența! Hai România!”, a încheiat acesta.

VEZI ȘI: Emisiunea “împrumutată” cu care Pro Tv vrea să dea lovitura după ce Antena le-a suflat Survivor. Mutarea-surpriză a verii pe piața media!

Demisie-șoc la Antena 1! Cine a plecat de la stație după 10 ani