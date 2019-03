Pliskova i-a luat frica lui Halep înaintea duelului care îi poate aduce româncei locul unu mondial!

Simona Halep se află la o victorie de fotoliul de lider mondial! Adversara din semifinale a româncei este Karolina Pliskova (locul 7 WTA). Pentru ca Simona Halep (locul 3 WTA) să redevină prima în lume trebuie să o bată de cehoaică, lucru care îi este la îndemână având în vedere istoricul confruntărilor directe, 7-2 pentru compatrioata noastră.

Karolina Pliskova i-a luat deja frica româncei și a recunsocut la conferința de presă că pleacă cu șansa a doua în acest duel.

„Ne-am antrenat împreună înaintea acestui turneu. Am pierdut cu 6-0, deci… mâine nu poate fi decât mai bine. Mereu am jucat meciuri echilibrate, am învins-o de câteva ori. Cred că va fi un meci bun. Intensitatea va fi mare, iar calitatea jocului va fi bună”, a declarat Karolina Pliskova.

Pentru ca de luni să fie din nou prima în topul mondial WTA, românca trebuie să o învingă pe Karolina Pliskova, duelul dintre cele două urmând a se disputa în această noapte de la ora 03:00.

„Am aflat acum de la antrenorul meu că mai am nevoie de o victorie pentru a reveni pe primul loc în lume. Sunt fericită că mă aflu în această poziție din nou, îmi dă încredere. Nu am crezut că se va întâmpla atât de repede să fiu aproape de acest loc. Va fi o mare provocare, dar îmi place să joc sub presiune. Sper să arăt cel mai bun tenis al meu mâine”, a declarat Simona Halep la conferința de presă premergătoare duelului cu Karolina Pliskova.

Meciul dintre Simona Halep și Karolina Pliskova va avea loc de la ora 03:00 și va fi transmis în direct de Digi Sport.

În cealaltă semifinală, care va începe la ora 19:00, Anett Kontavit se va duela cu Ashleigh Barty, duelul fiiind de asemenea transmis în direct de Digi Sport.