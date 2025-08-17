Politicianul-milionar a ratat finalizarea! Ghinionul naibii în crucea nopții! S-a dezbrăcat, dar voluptoasa Valentina a rămas cu ochii în…lună!

Personajele sunt bestiale! Milionarul Romeo Dunca, fostul președinte al CJ Caraș Severin, și voluptoasa lui soție, Valentina, ”lovesc” oriunde s-ar afla. Nu se feresc, își trăiesc din plin viața, chiar dacă mai sar calul, din când în când. Dar cine-i perfect?! Pe litoral ”furnizează” materialul, de regulă, cei doi, iar acum au fost la un pas de a oferi o nouă poveste, sub clar de lună, pe o plajă din Mamaia. Doar că, tura asta, ghinion: Romeo și-a dat tricoul jos, dar… a ratat finalizarea! CANCAN.RO are imaginile și detaliile, în exclusivitate.

Romeo Dunca și focoasa soție, Valentina, au poposit, din nou, la mare. La Mamaia au tras, ca de obicei, unde nu au ratat nicio zi de plajă și distracție. CANCAN.RO a furnizat primele imagini cu cei doi, unele siropoase, cum altfel, când în joc intră cei doi? 😜Dunca în valuri, apoi masând-o pe burtică pe Valentina, în timp ce rusoaica afișează o poziție incendiară (Vezi AICI totul).

Au luat apoi masa, iar spectacolul se anunța pe seară, în club! În urmă cu un an, tot la un mijloc fierbinte de august și tot acolo unde marea mângâie nisipul fin al plajei din Mamaia, Valentina și Romeo erau actorii scenelor fix pentru adulți (Vezi AICI toată joaca). Acum, se profila același scenariu. Doar că…

Romeo Dunca a lăsat-o cu ochii în… lună pe Valentina

Să parcurgem pas cu pas povestioara data de imaginile surprinse de CANCAN.RO. Politicianul-milionar și soția s-au distrat pe cinste în Loft, cu figurile de rigoare pe ring, așa cum le place amândurora. Veseli au ieșit, în crucea nopții, din club, dar nu au tras înspre hotel, pentru somnic, ci briza mării i-a împins pe plajă. Cu pași liniștiți și cuprinși de fiorul dragostei au parcurs scurtul drum până când au găsit locul ideal. Nimeni în jur, la o primă vedere, așa că Donca nu a mai așteptat, și-a aruncat tricoul de pe el și era gata de acțiune. Totul s-a ruinat, brusc. Nu erau chiar singuri… Câțiva copii gălăgioși le-au ”spart” clipele de vis ce ar fi urmat.

Mare dezamăgire, așa că Romeo Dunca și-a tras tricoul pe el, iar Valentina și-a ridicat trupșorul de pe șezlong, dezamăgită. Au plecat, la fel de lent, spre camera de hotel. Dar și mâine e o zi și, poate, una norocoasă!

