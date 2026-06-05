Poți monta parchet nou peste cel vechi? Ce spun specialiștii

Înlocuirea pardoselii este una dintre cele mai frecvente lucrări de renovare, însă mulți proprietari se întreabă dacă este cu adevărat necesar să îndepărteze vechiul parchet înainte de montarea unuia nou.

Potrivit specialiștilor, în multe situații noul parchet poate fi montat direct peste cel vechi, fără a fi necesară demontarea completă a pardoselii existente. Experții de la Quick-Step explică faptul că montarea unei noi pardoseli peste cea veche este posibilă, însă doar dacă sunt respectate câteva reguli esențiale.

Când poate fi păstrat parchetul vechi

Prima condiție este ca pardoseala existentă să fie stabilă și bine fixată. Dacă vechiul parchet scârțâie excesiv, are elemente desprinse sau prezintă deformări vizibile, acestea trebuie remediate înainte de orice lucrare.

De asemenea, suprafața trebuie să fie cât mai plană. Specialiștii avertizează că denivelările importante pot afecta montajul și pot reduce durata de viață a noii pardoseli. În cazul în care există diferențe de nivel, acestea trebuie corectate înainte de instalare.

Un alt aspect important este umiditatea. Pardoseala veche trebuie să fie complet uscată și să nu prezinte urme de infiltrații sau deteriorări provocate de apă. Problemele de umiditate pot afecta atât stratul suport, cât și noua pardoseală. Înainte de montaj, parchetul existent trebuie curățat temeinic. Praful, murdăria și resturile pot influența stabilitatea noii pardoseli și pot crea probleme pe termen lung.

În funcție de tipul de pardoseală care urmează să fie montată, poate fi necesară și instalarea unui strat suport special, cu rol de izolare fonică și protecție împotriva umezelii. Acesta contribuie la confortul utilizării și la o durată de viață mai mare a pardoselii.

Care sunt avantajele

Montarea unei noi pardoseli peste cea existentă poate reduce semnificativ timpul necesar renovării. Proprietarii evită astfel procesul de demontare a vechiului parchet, transportul și eliminarea deșeurilor rezultate.

În plus, costurile totale ale proiectului pot fi mai mici, deoarece sunt eliminate o parte dintre lucrările pregătitoare care în mod normal ar fi necesare.

Totuși, specialiștii recomandă o evaluare atentă a stării pardoselii existente înainte de începerea lucrărilor. În anumite situații, îndepărtarea completă a vechiului parchet poate rămâne cea mai bună soluție, mai ales dacă există probleme structurale sau urme de deteriorare cauzate de umiditate. Înainte de a lua o decizie, este recomandată verificarea atentă a suprafeței și consultarea instrucțiunilor producătorului pentru tipul de pardoseală ales. Astfel, proprietarii pot evita problemele care pot apărea ulterior și se pot bucura de o renovare mai rapidă și mai eficientă.

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