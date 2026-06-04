De ce apar tot mai des furnicile în bucătărie vara. Trucuri simple recomandate de experți pentru a scăpa de ele

Odată cu încălzirea vremii, tot mai multe gospodării se confruntă cu apariția furnicilor în bucătărie, o problemă frecventă în sezonul cald.

Potrivit publicației britanice Express, există câteva metode simple care pot ajuta la prevenirea și eliminarea acestor insecte din locuință.

Experții spun că furnicile intră în case în căutare de hrană și apă, iar bucătăriile reprezintă un mediu ideal pentru ele, mai ales atunci când sunt lăsate resturi alimentare sau suprafețe murdare.

Odată ce o furnică găsește o sursă de hrană, aceasta lasă în urmă un traseu chimic pe care îl urmează apoi întreaga colonie, motiv pentru care problema se poate extinde rapid dacă nu este gestionată la timp.

Temperaturile ridicate din timpul verii cresc nivelul de activitate al furnicilor, care își extind căutările de hrană. Chiar și cantități foarte mici de alimente sau lichide pot atrage rapid o colonie întreagă în interiorul locuinței.

Cum poți preveni apariția furnicilor

Specialiștii recomandă în primul rând menținerea unei igiene riguroase în bucătărie. Curățarea suprafețelor, ștergerea firimiturilor și depozitarea alimentelor în recipiente închise ermetic sunt pași esențiali pentru a reduce riscul apariției insectelor.

De asemenea, este important ca sursele de apă să fie eliminate sau reduse, deoarece umezeala atrage furnicile la fel de mult ca hrana.

Pentru a combate infestările, experții recomandă și metode naturale sau ușor accesibile, cum ar fi utilizarea anumitor mirosuri puternice pe care furnicile le evită. Printre acestea se numără oțetul sau alte soluții de curățare care pot întrerupe traseele lăsate de insecte.

În cazul unor infestări persistente, pot fi folosite și elemente de tip momeală, care sunt transportate de furnici în colonie, ajutând la eliminarea sursei problemei.

Specialiștii subliniază însă că prevenția rămâne cea mai eficientă metodă, iar igiena constantă și sigilarea eventualelor crăpături din locuință pot reduce semnificativ riscul apariției furnicilor.

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