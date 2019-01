Povestea de dragoste dintre Ion Dolănescu și Nadia Comăneci! Unde se întâlneau în mare secret

Lumea mondenă a Epocii de Aur a fost cel puţin la fel de interesantă ca cea de azi. În anii ’80, Ion Dolănescu şi Nadia Comăneci au fost protagoniştii unei idile ca-n telenovele.

Potrivit martorilor de la acea vreme, Nadia Comăneci a fost una dintre femeile pe care Ion Dolănescu le-a adorat. Cei doi s-au iubit cu foc în anii tinereţii şi, conform apropiaţilor, au fost la un pas de căsătorie.

„Zeiţa de la Montreal” era nelipsită de la petrecerile care se ţineau lanţ în casa lui Ion Dolănescu. De altfel, se spune că Nadia a fugit peste Ocean din casa regretatului artist.

Se mai spune că au fost momente când cei doi voiau să se rupă de agitaţia Capitalei şi se ascundeau departe de ochii curioşilor. Astfel, ei mai dădeau câte o fugă la un fin de-al interpretului de muzică populară, care locuieşte lângă Focşani, cunoscut drept „Finul de la Garoafa”.

Un martor a povestit pentru click.ro „În 1985, am lucrat la hotelul Meridian din Mamaia. Ion Dolănescu era naşul fiului şefului de restaurant de acolo.A stat toată vara în hotel. Iar Nadia a venit şi ea şi a stat vreo luna. Erau foarte discreţi.Toată lumea din hotel spunea ca ea e foarte îndrăgostită de el„.

Pe atunci Nadia avea 25 de ani, iar Ion Dolănescu era un bărbat chipeş încă din anii de şcoală.

Cunoscuta interpretă de muzică populară Ileana Constantinescu a vorbit şi ea despre cei doi, conform adevarul.ro:

„Ionaş (Ion Dolănescu – n.r.) îmi spunea: «Singura femeie cu care m-aş însura ar fi Nadia Comăneci». Era o simpatie între ei, dar nu dragoste declarată, nu ştiu dacă au mers mai departe. Ea avea alţi prieteni, dar el o iubea în secret. S-au întâlnit prima dată la un restaurant din Capitală, al cărui şef era un prieten comun. Mergeau împreună la mare, la chefuri… Şi Nadiei îi plăcea de Ionaş, pentru că îl vizita acasă. Şi mama Nadiei se înţelegea foarte bine cu Ionaş. De la Ionaş din casă a plecat Nadia din ţară. Un român care locuia în SUA şi pe care îl întâlnise în turneu a venit în vizită la el. De acolo am plecat Ionaş, Nadia, eu şi acel român la una dintre finele lui. Acolo s-a apropiat Nadia de «american». La câteva zile după acea vizită, am auzit că Nadia a plecat din ţară. Apoi am fost chemaţi la miliţie şi eu, şi Ionaş, să dăm declaraţii despre fuga Nadiei din ţară, dar noi nu ştiam nimic. Atunci, Ionaş a pierdut orice legătură cu Nadia şi a fost foarte dezamăgit„.