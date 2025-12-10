Acasă » Știri » Povestea lui Garry Hoy, avocatul-inginer ucis de propria încăpățânare. Trucul favorit din cauza căruia și-a pierdut viața

10/12/2025 | 16:32
Povestea lui Garry Hoy, avocatul-inginer ucis de propria încăpățânare. Trucul favorit din cauza căruia și-a pierdut viața

 O demonstrație menită să impresioneze un grup de tineri stagiari s-a transformat într-unul dintre cele mai neobișnuite și tragice accidente petrecute într-o clădire de birouri din Canada. Iată cum a murit acesta!

Garry Hoy, avocat în vârstă de 38 de ani și partener al firmei Holden Day Wilson, a murit în urma unui incident care a șocat întreaga comunitate juridică și a ridicat întrebări despre siguranța structurilor urbane, dar și despre limitele încrederii umane în tehnologie.

Trucul favorit din cauza căruia și-a pierdut viața

În acea după-amiază de vineri, în sala de conferințe situată la etajul 24 al Toronto-Dominion Centre, firma de avocatură organiza o recepție pentru noii stagiari. Evenimentul urmărea să introducă tinerii în ritmul unei profesii exigente, iar atmosfera era una relaxată și cordială. În mijlocul acestei întâlniri, Garry Hoy – cunoscut atât pentru cariera sa juridică solidă, cât și pentru formarea sa tehnică – a decis să recurgă la un gest cu care obișnuia de ani buni să își uimească vizitatorii.

A venit cu 45 de minute mai devreme la serviciu, în fiecare zi, și a fost concediată. Instanța i-a dat dreptate angajatorului
A venit cu 45 de minute mai devreme la serviciu, în fiecare zi,...
Vortexul polar se rupe! Prognoza actualizată pentru România
Vortexul polar se rupe! Prognoza actualizată pentru România

Hoy avea reputația unui om extrem de încrezător în ingineria modernă. Studiile sale în domeniu îl făcuseră să cunoască bine caracteristicile materialelor utilizate în construcțiile de birouri, iar această siguranță se transforma adesea într-un spectacol neobișnuit: impactul controlat cu geamurile securizate ale clădirii. De fiecare dată, sticla își dovedise rezistența, iar colegii îl priveau fie cu amuzament, fie cu îngrijorare, deși până atunci niciun incident nu îi confirmase temerile.

În fața stagiariilor, avocatul a repetat gestul: a luat avânt și s-a lovit cu umărul de panoul panoramic. Așa cum se întâmplase invariabil, geamul nu s-a deteriorat. Încurajat de reacțiile celor din jur și sigur de rezultat, a repetat mișcarea. A doua lovitură, însă, a produs un efect neașteptat. Deși sticla securizată nu a cedat, ansamblul metalic în care era fixată a fost smuls din prinderea de beton. Rama cu tot cu geam a fost dislocată complet, proiectându-l pe avocat în gol, într-o cădere de peste douăzeci de etaje.

Echipajele de intervenție ajunse la fața locului nu au putut decât să confirme decesul. Când structuriștii au examinat resturile, au constatat un detaliu aproape incredibil: panoul de sticlă rămăsese intact chiar și după impactul cu solul. Doar sistemul de fixare cedase, incapabil să suporte forțele repetate aplicate din interior – o situație pentru care nu fusese proiectat.

Accidentul a avut un impact profund asupra firmei Holden Day Wilson. Mulți membri ai echipei de avocați, martori ai tragediei sau marcați de pierderea unuia dintre cei mai cunoscuți parteneri, au ales să părăsească organizația în lunile următoare. În anii ce au urmat, firma, odinioară considerată cea mai mare din Canada, a intrat într-un declin accentuat, ajungând să își închidă definitiv activitatea în 1996.

Lovitură de teatru! Ce strategie a folosit ”puișorul” Rodicăi Stănoiou ca să pună mâna pe averea ei: ”Este moștenitor legal”

Ce a apărut la mormântul Rodicăi Stănoiu. Imagini copleșitoare, la 5 zile de la înmormântarea atipică

