Povestea „Sărutului vieții” – cea mai emoționantă fotografie din istorie, cu un electrician electrocutat și colegul său care încearcă să-l mențină în viață

O fotografie realizată în anul 1967 a devenit una dintre cele mai cunoscute imagini documentare din istorie. Intitulată „Sărutul vieții”, imaginea surprinde momentul în care un electrician electrocutat este salvat de colegul său, într-o intervenție desfășurată la zeci de metri înălțime. Fotograful Rocco Morabito a imortalizat scena, iar ulterior imaginea a câștigat Premiul Pulitzer în 1968, fiind publicată în ziare din întreaga lume și recunoscută ca simbol al curajului și al sacrificiului uman.

Protagoniștii fotografiei sunt doi electricieni, Champion Randall și J.D. Thompson, aflați într-o zi obișnuită de lucru, la întreținerea unei linii electrice. În timpul activității, Randall a atins accidental un cablu de 4.000 de volți, ceea ce a provocat o descărcare imediată, cu oprirea inimii. Corpul său a rămas suspendat în hamul de siguranță, nemișcat.

Cea mai emoționantă fotografie din istorie

Situația a necesitat o reacție rapidă. Colegul său, Thompson, a intervenit imediat, urcând la aceeași înălțime pentru a-i oferi ajutor. Având la dispoziție doar posibilitatea respirației gură la gură, acesta a început manevrele de salvare, încercând să readucă viața prietenului său. Eforturile sale au continuat minute în șir, până când au apărut primele semne că organismul victimei răspunde.

Ulterior, Thompson a coborât pe Randall pe umăr și l-a predat colegilor aflați la sol, care au continuat manevrele de resuscitare până la sosirea ambulanței. În mod miraculos, Randall și-a revenit și a trăit încă 35 de ani. Gestul colegului său a demonstrat importanța intervenției rapide și a curajului individual în situații critice.

Imaginea a fost distribuită pe scară largă și continuă să fie folosită în materiale educative, cursuri de siguranță și prezentări despre intervenții de urgență. Prin această fotografie, generații de oameni au învățat cât de importante sunt curajul, altruismul și solidaritatea într-un moment critic, chiar și atunci când situația pare fără speranță.

Premiul Pulitzer câștigat de Morabito a recunoscut nu doar calitatea fotografică, ci și capacitatea imaginii de a transmite emoție și tensiune, de a imortaliza un moment de sacrificiu și de a evidenția valoarea gesturilor umane instinctive.

CITEȘTE ȘI: Cea mai bună țară din lume unde e bine să trăiești. România este, din păcate, la polul opus

CITEȘTE ȘI: Comuna din România cu cei mai longevivi oameni. 10% din locuitori au peste 85 de ani